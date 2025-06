Palinsesti Rai, Nek salta a Domenica In. Confermati diversi tagli ai programmi

Le indiscrezioni sui palinsesti Rai: Mara Venier non sarà affiancata da Nek a Domenica In. Diversi programmi vengono tagliati

IPA Nek

La stagione televisiva 2025/2026 è il tema del momento. O meglio: lo sono le presentazioni dei palinsesti delle Reti. Le date si stanno avvicinando e c’è fermento, tra indiscrezioni, rumor e – purtroppo – smentite, come quella del ritorno di Barbara D’Urso in Rai. C’è anche grande curiosità per scoprire il destino di Domenica In: chi affiancherà Mara Venier? A quanto pare, non Nek (e dispiace, vista la bravura). Ecco cosa dicono i beninformati.

Palinsesti Rai, Nek non affianca Mara Venier a Domenica In

La televisione è in pieno fermento. E il motivo è semplice: save the date, perché venerdì 27 giugno la prima a presentare i palinsesti è la Rai, e il riferimento principale è ai palinsesti autunnali, da settembre a dicembre 2025. Poi La7 il 3 luglio e Mediaset l’8 luglio. A riportare le indiscrezioni sui palinsesti Rai è LaPresse, che conferma, almeno per il momento, l’assenza di Barbara D’Urso dai palinsesti della stagione autunnale.

Riflettori puntati su Domenica In: siamo curiosi di scoprire il destino del programma dopo la decisione di Mara Venier di fare un “piccolo”, ma comunque significativo, passo indietro, e avere al suo fianco una squadra per alleggerire il carico di lavoro. Mara resta, e al suo fianco dovremmo vedere Gabriele Corsi, ma non Nek. “Al fianco della zia della tv italiana ci sarà Gabriele Corsi ma non più Nek che all’ultimo momento pare sia saltato”, così si legge. Secondo Davide Maggio, tuttavia, Corsi non avrebbe ancora ufficializzato il “sì”.

I tagli ai programmi

In vista della prossima stagione, non mancano i tagli nella programmazione Rai, soprattutto in seconda e terza serata. Tra i titoli interessati Tango e Generazione Z. Chiuso anche Sabato in diretta, anche se lo share non era affatto male: Emma D’Aquino lo aveva annunciato già nell’ultima puntata, salutando il pubblico con trasparenza. Viale Mazzini ha un obiettivo, tuttavia: risparmiare 8 milioni di euro nel 2025, e 17 milioni nel 2026. A pagarne le spese i talk e l’informazione.

Ma il sabato pomeriggio non resterà scoperto: la novità è Bar Centrale, un nuovo format affidato a Elisa Isoardi, pronta a tornare nel primo pomeriggio di Rai1. Spazio a Ciao Maschio con Nunzia De Girolamo. Nessuna novità invece per la domenica: Da Noi… A Ruota Libera, con Francesca Fialdini, resta dopo Domenica In, confermandosi tra i tasselli fissi del pomeriggio festivo. Cancellato, invece, il programma Il Caffè di Pino Strabioli.

Antonella Clerici al sabato sera

Nella prossima stagione televisiva, il sabato sera potrebbe essere davvero una sfida all’ultimo share. Perché due grandi conduttrici potrebbero ritrovarsi l’una contro l’altra, in termini di ascolti naturalmente: Antonella Clerici in prima serata con The Voice Kids, spostato dal venerdì al sabato. E sarà proprio lì che andrà a sfidare C’è posta per te, condotto da Maria De Filippi. Una mossa che punta su uno dei volti più amati del servizio pubblico per contrastare la Regina indiscussa di Mediaset degli ascolti del sabato sera.

Ci attende ancora una settimana prima della presentazione ufficiale dei palinsesti, e siamo certi che ci saranno altre indiscrezioni in merito. Nulla è ancora detto, ma c’è chi sogna di rivedere davvero Barbara D’Urso in televisione, in Rai, dopo l’addio a Mediaset, che è arrivato praticamente all’improvviso nell’estate del 2023. Per saperne di più, dovremo attendere.