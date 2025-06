Mara Venier delusa dai cambi su Domenica In: “Minaccia di saltare i palinsesti”

Mara Venier non sarebbe soddisfatta dei cambiamenti in vista per la sua "Domenica In" e vorrebbe non presenziare alla conferenza stampa per i palinsesti Rai

Le poche ore che precedono la presentazione dei palinsesti Rai per la prossima stagione, prevista per il 27 giugno a Napoli, sono cariche di tensione. E così, in un clima che avrebbe dovuto essere di festa, ecco che arriva il colpo di scena che nessuno si sarebbe aspettato. Mara Venier, volto della domenica italiana, potrebbe non partecipare alla conferenza stampa. Una scelta che racconta molto sul suo stato d’animo degli ultimi tempi, guastato – probabilmente – dalla profonda incertezza che sta caratterizzando il suo ritorno alla guida di Domenica In.

Mara Venier in protesta, vuole disertare i palinsesti Rai

Mara Venier sarebbe quindi profondamente contrariata per le decisioni che stanno maturando intorno a Domenica In, la trasmissione che da anni porta il suo timbro personale e che è in parte il segreto del successo delle ultime edizioni. Non sarebbe, inoltre, un fastidio passeggero ma il preludio a una frattura profonda con l’azienda che finora l’ha sempre protetta e coccolata, anche nei momenti di maggiore difficoltà.

“Una scelta non condivisa”. È questo, secondo quanto riporta L’Espresso, il sentimento che avrebbe spinto Mara Venier a valutare l’ipotesi di disertare la presentazione dei palinsesti. Il nodo sarebbe legato al cambio dei vertici autoriali di Domenica In con nuove figure al timone creativo e altre direzioni imposte dall’alto, senza il pieno consenso della conduttrice. Una mossa che, per un’artista come Venier — abituata a costruire i suoi programmi con cura sartoriale — può apparire come uno sgarbo, di certo una piccola mancanza visti gli anni trascorsi insieme che sono stati di stima e fiducia reciproche.

La Rai conferma la sua presenza alla guida del programma anche per la prossima stagione, ma il rischio è che questa certezza possa trasformarsi in un’apparenza vuota, se non accompagnata dalla giusta sintonia dietro le quinte. Mara Venier, d’altronde, non è mai stata una che tace di fronte a ciò che non le va giù. Il suo stile diretto e spontaneo è lo stesso che ora la porta a mettere in discussione la sua partecipazione a un momento importantissimo per l’immagine dell’azienda.

Il futuro di Domenica In

Le prossime settimane si annunciano così piene di scossoni. Se da un lato la presenza di Mara Venier è stata rinnovata senza remore, dall’altro la struttura del programma sembra destinata a mutare profondamente. Il progetto iniziale di una conduzione a più voci, con Nek e Gabriele Corsi, è già naufragato a metà. Il cantautore di Sassuolo ha preferito infatti dare precedenza ai suoi progetti personali, lasciando campo libero al solo Corsi, che dovrebbe occuparsi del filone d’intrattenimento del contenitore domenicale.

Il coinvolgimento del conduttore di Don’t forget the lyrics, volto brillante e trasversale, potrebbe rappresentare un tentativo della Rai di modernizzare il format. Ma il rischio è che queste mosse, non pienamente condivise, si trasformino presto in delle forzature. Soprattutto agli occhi di chi Domenica In l’ha fatta crescere e rinascere, puntata dopo puntata.

Mara Venier non sarebbe comunque l’unica a esprimere queste perplessità. Anche Antonella Clerici, conduttrice di punta di Rai, sarebbe sul piede di guerra. Pare infatti che non abbia gradito lo spostamento del suo The Voice Senior alla serata del sabato, ragion per cui non avrebbe ancora sciolto le riserve sulla sua presenza all’evento di Napoli.