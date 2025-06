Sabato in Diretta chiude, perché e chi vedremo al posto di Emma D’Aquino

Sabato in Diretta, spin-off de La Vita in Diretta, non torna a settembre. Al posto di Emma D’Aquino dovrebbe arrivare Elisa Isoardi

Fonte: IPA Emma D’Aquino

La stagione televisiva 2024/2025 è ormai giunta al suo termine con l’arrivo della bella stagione: l’estate segna inevitabilmente un momento importante per i vertici delle Reti, in cui si trovano a fare i conti con il gradimento da parte del pubblico e lo share. E se c’è una fascia “debole” del palinsesto di Rai1, è il sabato pomeriggio: è un contenitore che non trova, per il momento, la sua collocazione finale, soprattutto per la controprogrammazione Mediaset, da sempre ormai un punto di riferimento con Verissimo. Così, dopo una stagione, chiude Sabato in Diretta: le parole di Emma D’Aquino.

Sabato in Diretta chiude, le parole di Emma D’Aquino

Se La Vita in Diretta gode di ottima salute e ha dato non poco filo da torcere a Pomeriggio Cinque e Myrta Merlino, Sabato in Diretta, purtroppo, dopo solo una stagione, arriva alle battute finali. Lo spin-off si è ufficialmente fermato sabato 31 maggio. Tra i programmi che, dunque, non torneranno nel sabato pomeriggio della Rai da settembre ci sono Le Stagioni dell’Amore, condotto da Mara Venier, e Sabato in Diretta di Emma D’Aquino.

“Sabato in Diretta è stata una bellissima esperienza professionale (…). Voglio ringraziare soprattutto voi che ci avete seguito in tanti sin dalle prime puntate. Ho letto continuamente i vostri messaggi sui miei social: molti complimenti, qualche critica, qualche suggerimento e ne ho tenuto in considerazione come sono abituata a fare. Un pubblico che è cresciuto in questi 8 mesi, lentamente, ma questo è normale e naturale come in tutti i nuovi programmi. Sabato in Diretta è ed è stato un nuovo programma”.

E, alla fine, ha confermato la chiusura del programma. “Questo saluto non è un arrivederci, purtroppo. Perché a settembre Sabato in Diretta non tornerà in onda e certamente non per scelta mia. Io sono molto soddisfatta del prodotto che riconsegno alla Rai. In questi mesi ho lavorato come sono abituata a fare da sempre: con tenacia, con passione, con dedizione, con serietà e mi sono anche divertita molto, lo avete visto, abbiamo fatto tanta musica e tanto ballo che mi piace molto. Con i miei compagni di viaggio abbiamo e ho dato una forma e una consistenza ad una narrazione che è la mia, fatta dei miei interessi, della mia sensibilità”.

Elisa Isoardi al posto di Emma D’Aquino

Secondo Davide Maggio, a prendere il posto di Emma D’Aquino al sabato pomeriggio di Rai1 è Elisa Isoardi. Sembra infatti che l’avventura a Linea Verde Italia stia per concludersi per la possibilità di tornare alla conduzione in studio con un programma nel Day Time. Dunque, la conduttrice sta per avviare un nuovo progetto. La fascia rimane più che complessa, considerando la concorrenza agguerrita di Verissimo. Uno show che, come abbiamo detto, non conosce crisi proprio per la sua abilità di parlare a tutti: Silvia Toffanin è ormai un volto di “casa”, entra in punta di piedi ogni weekend per tutta la stagione televisiva. E con This is Me – lo Speciale Verissimo-Amici, ha confermato di saper affrontare anche la fascia più difficile di tutti, quella del Prime Time.