Verissimo chiude in grande, perché lo show trasversale di Canale5 non conosce crisi

Fonte: Ansa Silvia Toffanin

Si è chiusa in crescita un’altra stagione di Verissimo, il talk show che ogni weekend tiene incollati allo schermo milioni di italiani. Un successo solido, duraturo e trasversale trainato da molteplici generazioni. E in un momento in cui spesso la tv fa fatica a trattenere il pubblico, il programma dell’ammiraglia di Cologno non solo resiste ma coinvolge tutti e chiude con numeri molto più che soddisfacenti. Dopotutto, è un punto fermo del palinsesto Mediaset, oltre che un raro esempio di longevità che non si piega al tempo che passa.

Un appuntamento che unisce generazioni

Il segreto del successo di Verissimo è di certo racchiuso nella sua naturale abilità di parlare a tutti, senza mai banalizzare. E la fautrice di questo racconto così popolare non può che essere Silvia Toffanin, perfetta padrona di casa che accoglie i suoi ospiti in uno spazio intimo in cui anche le celebrità più riservate scelgono di aprirsi e rivelare di più su di loro.

E, da anni, il pubblico riconosce questo tipo di sincerità. Ogni sabato e domenica pomeriggio, famiglie intere si ritrovano davanti alla tv, ma anche i giovani – spesso considerati lontani dalla televisione generalista – partecipano, commentano e condividono sui social. A rafforzare questo riscontro, sono state le puntate di questa stagione, che hanno raggiunto picchi del 30% di share tra i 15-34enni, la fascia più ambita. Sono numeri che parlano da soli e raccontano di un fenomeno in grado di attraversare tute le età e restare sempre efficace nella proposta dei contenuti.

Il linguaggio di Verissimo

Proprio in un momento in cui l’informazione spettacolarizzata rischia di anestetizzare le emozioni, Verissimo ha scelto la strada dell’ascolto. I toni sono sempre pacati e non esistono sovrapposizioni che confondono il telespettatore, mentre le interviste one-to-one, costruite con profonda leggerezza, sono fatte di pause e sguardi, oltre che di comprensione da parte di chi conduce. È il marchio di fabbrica di Silvia Toffanin, che negli anni ha saputo costruire un format riconoscibile ma mai rigido.

Dietro ogni intervista c’è una cura che si sente ed è sviluppata con una regia invisibile in cui non sono concesse sbavature. E non è un caso se il programma continua a essere leader di fascia con una media che sfiora il 20% di share. L’attenzione ai dettagli, ai tempi, al rispetto delle storie raccontate, ha trasformato Verissimo in un appuntamento fisso per chi vuole evadere dalla routine per qualche ora e ascoltare per un po’ le storie degli altri.

“Verissimo riesce a coinvolgere un pubblico ampio e trasversale: sia nell’appuntamento del sabato che in quello della domenica. Ha confermato la sua leadership di fascia con una media di programma che sfiora il 20% di share, che cresce al 24% sul pubblico femminile e con puntate che hanno registrato il 30% di share sui 15-34enni. A dimostrazione della sua forza, il talk show è un grandissimo successo anche su Mediaset Infinity con oltre 100 milioni di video visti in streaming. Sui social è sempre sul podio dei programmi più seguiti. Su Instagram ha più di 2 milioni di follower che producono oltre 40 milioni di interazioni settimanali e l’account Tik Tok, inaugurato in questa stagione, ha avuto oltre 29 milioni di reaction”, ha spiegato Giancarlo Scheri, direttore di Canale5.

Si chiude una stagione da record ma non è un addio, è solo un arrivederci. “Ringrazio Silvia Toffanin che con il suo stile inconfondibile, la sua eleganza, la sua empatia, ha saputo creare un luogo televisivo riconoscibile e riconosciuto, dove trovano spazio emozioni vere, autenticità e rispetto, facendo di Verissimo un format unico nel panorama televisivo. Siamo davvero orgogliosi di questi risultati e guardiamo con entusiasmo alla prossima stagione”, ha spiegato ancora Scheri nel comunicato conclusivo di quest’annata dello show, da anni fiore all’occhiello di Mediaset.