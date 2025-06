Mara Venier non sarà più sola nella conduzione di Domenica In: ecco come potrebbe cambiare il famoso programma di Rai 1

Fonte: IPA Mara Venier sarà affiancata a Domenica In da Corsi e Nek

Sta finalmente prendendo forma la prossima stagione di Domenica In. Tanti i dubbi, così come i rumor, con Mara Venier pronta a tornare alla conduzione. Stavolta però le cose andranno diversamente. Avrà infatti al suo fianco due co-conduttori fissi.

Domenica In, ci sarà il trio

Una svolta davvero interessante, per quanto occorrerà attendere il giudizio del pubblico da casa. Domenica In si proporrà con un trio alla conduzione, con al centro ovviamente Mara Venier. Stando a quanto riportato da Davide Maggio, la Rai avrebbe deciso di modificare sostanzialmente il format.

Un passo significativo, che tende anche la mano per il prossimo futuro del contenitore pomeridiano. Fiorello aveva fatto parlare di sé, evidenziando un certo interesse per lo show. Dopo il ritiro di Mara Venier. Sembra però che la Direzione Intrattenimento Daytime della rete nazionale voglia testare altri due nomi. Qualcosa che potrebbe tornare utile in seguito, quando lo spazio dedicato ora a Domenica In, molto ampio, potrebbe risultare occupato da più trasmissioni.

Domenica In, Nek e Corsi

All’ormai storica figura femminile di “Zia Mara”, si aggiungeranno due co-conduttori, precisamente Gabriele Corsi e Nek. Il primo decisamente più esperto, mentre il secondo a caccia di conferme dopo l’esperienza con Bianca Guaccero, Dalla strada al palco.

Gabriele Corsi si è reso celebre al grande pubblico con il Trio Medusa, che lo ha visto impegnato a Le Iene, a Radio Deejay e non solo. Un volto noto di Rai 1, grazie all’Eurovision, il cui nome era già circolato nel corso delle ultime settimane. Un investimento (quasi) sicuro da parte della Rai, considerando il generale apprezzamento del pubblico nei suoi riguardi.

Fondamentale l’esperienza televisiva e radiofonica accumulata, perché sarà in grado di portare rapidità e freschezza al format. Dall’altra parte ci sarà poi Nek che, musicalmente parlando, non necessita di presentazioni.

Anche il suo nome era stato anticipato e in questo caso potremmo parlare forse di un quasi co-conduttore. Di una sorta di valletto. Ciò a causa dell’esperienza un po’ scarna. È tutto parte di un lavoro per rinnovare la sua immagine nei confronti del pubblico generalista. Dinanzi a questa chance, ha deciso di non perdere il treno e giocarsi il tutto per tutto, consapevole però di quanto stia rischiando.

Come sarà il nuovo Domenica In? Nessuno può dirlo attualmente. Di certo non si rinuncerà al blocco delle interviste. Ci si aspetta però un po’ più di spettacolo. Musicalmente, infatti, Nek dirà di certo la sua, magari coinvolgendo altri artisti, italiani e non solo. Corsi invece potrebbe aggiungere dei momenti di ilarità studiati a tavolino, con intermezzi atti ad alleggerire le tante ore di una singola puntata.

Linea Verde, Elisa Isoardi sostituita

Non solo Domenica In, la Rai ha deciso di operare vari cambi. Sappiamo infatti che Linea Verde Italia avrà una conduzione tutta nuova. È stata infatti affidata a Flavio Montrucchio, che prenderà il posto di Elisa Isoardi.

Per il momento si tratta ancora di un’indiscrezione ma la strada sembra ormai tracciata. Per Elisa Isoardi si aprono infatti le porte di nuove avventure professionali. Se da domenica 15 giugno Montrucchio sarà al timone del programma, la collega da settembre condurrà il programma Bar Centrale, ogni sabato pomeriggio.