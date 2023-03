Maria De Filippi torna in tv per l’ultima puntata di “Amici”: la richiesta per il pubblico

Fonte: Ufficio Stampa Fascino Maria De Filippi

Il suo ritorno era attesissimo. Dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo, a seguito della quale è stata letteralmente travolta da un’ondata di affetto da parte di tutti, Maria De Filippi si è presa alcuni giorni di stop per poi tornare a lavorare. La sua vita professionale riparte da Amici, attraverso la registrazione dello speciale della domenica – l’ultimo – che precede l’avvio del Serale.

Il ritorno in tv di Maria De Filippi

La conduttrice Mediaset torna in video il 4 marzo, con la puntata di C’è posta per te che vede Tiziano Ferro tra gli ospiti, ma la ripresa è avvenuta con la prima registrazione di Amici. Dalle prime anticipazioni trapelate dal Twitter di Amici News, si scopre che la produzione avrebbe richiesto al pubblico di accogliere calorosamente la conduttrice ma solo con un lungo applauso. E così è stato.

La puntata si è svolta in maniera del tutto normale, proprio come era stato specificato prima che iniziasse la registrazione, mentre Maria De Filippi si è presa il tempo per pronunciare solo poche parole: “Ritorno a lavorare perché così mi hanno insegnato”. Un ritorno in tv che era stato anticipato anche dal suo braccio destro Raffaella Mennoia, che non ha voluto esprimersi sulla scomparsa di Maurizio Costanzo (“è già stato detto tutto”) e ha specificato che la vita sarebbe dovuta andare avanti.

Il 6 marzo, come anticipato, riprende anche Uomini e Donne, fermo dal 24 febbraio 2023. Grande attesa, quindi, per la scelta di Federico Nicotera che è stata rimandata a causa dell’assenza della conduttrice, oltre alle nuove esterne degli altri Tronisti che però non sono ancora pronti per uscire dal programma.

Quanti allievi accedono al Serale

La data della prima puntata del Serale di Amici rimane quindi programmata per il 18 marzo e non ci saranno ulteriori sconvolgimenti. Nell’ultima puntata dello speciale, quindi, sono emersi i nomi degli allievi che hanno avuto accesso al Serale, che si sono uniti a quelli dei ragazzi già noti prima dello stop allo speciale del talent, in onda alle 14,10 ogni domenica su Canale5.

Gli allievi ammessi al Serale sono 15, con due eliminazioni da trasmettere il 12 marzo nello speciale della domenica. I primi nomi, oltre a quelli già noti, sono invece annunciati il 5 marzo. È confermata la data di messa in onda, insieme al nome del direttore artistico Stephane Jarny, alla guida della fase finale di Amici di Maria De Filippi dal 2021.

I giudici del Serale

Sui nomi dei giudici del Serale, vige il più stretto riserbo. Si era parlato di un possibile ritorno di Emma con Stefano De Martino, ipotesi poi presto sfumata, e non ci sono certezze intorno agli altri nomi chiamati a giudicare i ragazzi nel corso della fase finale del programma. Potrebbe tornare Emanuele Filiberto di Savoia, ormai nome fisso del programma, ma anche Stash. Il marito di Belen Rodriguez dovrebbe essere invece assente.

La formula a tre commissari esterni è quella che la produzione ha scelto negli ultimi anni e che si è dimostrata vincente. Se non altro, per smorzare l’onnipresenza dei Professori – specialmente quella di Alessandra Celentano e di Rudy Zerbi – che agiscono a scapito della visibilità degli allievi che comunque supportano fino alla fine.