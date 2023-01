Emma e Stefano De Martino di nuovo insieme: fianco a fianco dopo oltre 10 anni

Fonte: IPA Emma e Stefano De Martino

Si sono amati davvero, sono stati insieme per quattro anni e il loro rapporto è oggi di grande stima e amicizia. Emma e Stefano De Martino hanno formato una delle coppie più amate di Amici di Maria De Filippi e, nonostante si siano lasciati in maniera turbolenta, sono rimasti nel cuore dei tanti fan che speravano in un futuro per loro. Oggi, a distanza di 10 anni dall’addio, sarebbero pronti per aprire un nuovo capitolo della loro carriera e proprio dove tutto è cominciato.

Emma e Stefano De Martino tornano ad Amici come giudici

L’indiscrezione arriva direttamente da Novella 2000. Emma Marrone e Stefano De Martino potrebbero tornare a ricoprire il ruolo che entrambi hanno già rivestito. Lui fino al 2022, lei con molte esperienze negli anni precedenti e con compiti diversi. È stata infatti giudice della commissione del Serale ma anche direttrice artistica di una delle due squadre in competizione, quando ancora gli insegnanti non erano coinvolti nelle sfide degli allievi durante la fase finale.

A distanza di molti anni dal loro addio, oltre che dall’ultima volta che hanno lavorato insieme, Emma e Stefano De Martino potrebbero tornare l’uno al fianco dell’altra proprio sulla poltrona dei giudici. Per l’ufficialità è ancora presto e non ci sono conferme. Fino al 2022, la giuria esterna era composta dal marito di Belen Rodriguez, Emanuele Filiberto e Stash Fiordispino.

Un’idea curiosa, questa, se si pensa che mai hanno ricoperto il medesimo ruolo nello stesso momento. Emma è stata spesso ospite in presenza del suo ex, ma i loro compiti sono sempre stati diversi e definiti. Si tratta quindi di una novità assoluta e accattivante per il pubblico di Amici di Maria De Filippi che li ricorda insieme ma anche nel momento della rottura. La Marrone era infatti direttrice artistica della “Squadra Bianca”, mentre lui faceva già parte dei professionisti del corpo di ballo.

Ad accorgersi della sintonia tra De Martino e Belen, che sono tornati insieme per la terza volta all’inizio del 2022, era stata Maria De Filippi. Lei per prima aveva avvertito che tra i due stava per sbocciare qualcosa di molto importante ed è per questo che lo pregò di essere sincero con Emma e di metterla al corrente di quanto stesse accadendo.

Quanto tempo sono stati insieme Emma e Stefano De Martino

Lei lo ha sempre definito un grande amore, che è durato 4 anni. I due avevano già iniziato a pensare in grande, avevano iniziato una convivenza e sembrava che tutto stesse procedendo per il meglio. Almeno fino a che Stefano De Martino non si è innamorato di Belen Rodriguez.

Tutto è accaduto proprio negli studi del programma, che la showgirl argentina frequentava come ospite. Era inoltre l’anno in cui aveva co-condotto il Festival di Sanremo, il 2012, quello che l’ha definitivamente consacrata al successo. A distanza di molti anni, Emma si è lasciata tutto alle spalle e ha voltato pagina.

Con Stefano, è rimasto un sentimento d’amicizia e di stima reciproca. In occasione de La conferenza stampa, aveva infatti dichiarato: “Ho un bel rapporto con lei. Io e lei ci siamo conosciuti da piccoli e abbiamo condiviso una fetta di vita ed è stato bello. Quando stavamo insieme è stato bello e abbiamo vissuto insieme gli anni più capovolgenti per entrambi. Eravamo da poco maggiorenni entrambi. Insieme abbiamo cominciato un’avventura televisiva che è stata per tutti e due l’inizio di una nuova vita molto diversa. Quindi sono molto legato a lei e ci sentiamo spesso. Abbiamo davvero un bel rapporto”.