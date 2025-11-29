Re Carlo, Andrea potrebbe guadagnare una fortuna con la sua autobiografia

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Andrea d'Inghilterra

La biografia del Principe Harry potrebbe non essere la cosa peggiore capitata alla monarchia inglese negli ultimi anni. Decisamente più scandalosa e indigesta potrebbe essere l’autobiografia dell’ex Principe Andrea che, tuttavia, ha promesso di non seguire le orme del nipote minore. Ma Re Carlo può davvero fidarsi della parola del fratello? La paura del monarca a riguardo è tanta.

L’autobiografia milionaria di Andrea

Fino a 25 milioni di sterline: questa la cifra che il Daily Mail ipotizza Andrea potrebbe ricevere per mettere nero su bianco la sua storia o, per essere più precisi, la sua versione dei fatti dello scandalo sessuale che lo vide coinvolto assieme all’amico suicida in carcere Jeffrey Epstein. A confermarlo alla testata britannica è una fonte ben informata, un lavoratore d’alto livello dell’editoria nazionale.

“Stiamo parlando di circa 25 milioni di sterline. Con il ghostwriter giusto che gli pone le domande giuste, potremmo vedere la storia della Casa di Windsor completamente riscritta con ciò che sa. È una bomba a orologeria pronta a esplodere” sono le parole dell’agente letterario. Ed è vero che Andrea aveva promesso a Re Carlo di “non fare come Harry”, ma saprà resistere a un simile bottino? Proprio adesso che è stato privato di vitto e alloggio reali?

La verità sul caso Jeffrey Epstein

D’altro canto, raccontare della tratta di prostituzione minorile potrebbe non giovare al coinvolto Andrea. Così come sottolinea la fonte del Daily Mail, “e ora che non ha più l’immunità reale, dovrebbe procedere con molta, molta cautela”, specie dopo la chiamata a testimoniare dei Democratici del Congresso degli Stati Uniti. “Ma deve morire dalla voglia di dire qualcosa per salvare la sua reputazione professionale”. La chiamata del Comitato di Vigilanza della Camera degli Usa sul caso Epstein è stata mancata da Andrea. Tale silenzio “la dice lunga” hanno commentato, in una dichiarazione ufficiale, i rappresentanti dei dem Robert Garcia e Suhas Subramanyam.

E se il libro lo scrivesse Sarah Ferguson?

L’agente letterario britannico suggerisce anche una seconda ipotesi, allo stesso modo spaventosa per Re Carlo. Anche a Sarah Ferguson, ex moglie di Andrea ma a lui ancora molto vicina (vivevano assieme nella residenza reale), potrebbero essere offerti milioni per un’autobiografia. “Per la prima volta da un bel po’ di tempo, ora è seriamente preoccupata di come diavolo riuscirà a mantenere il suo stile di vita. – è il cinico ma lucido commento dell’editore – È troppo tossica per essere contattata da ogni singolo marchio e ente benefico con cui aveva lavorato in precedenza, e persino i lauti regali che le venivano dati sono finiti.”

E se Andrea pare più restio a un tradimento così palese del fratello, l’ex cognata potrebbe farsi meno scrupoli: “Senza entrate sostanziali, Sarah ora sta cercando di seguire le orme del Principe Harry ed è disposta a scrivere un libro di memorie che racconterà tutto del suo periodo con Andrew e di come è stata trattata dalla Famiglia Reale dopo la loro separazione”.

Le fonti di certo non le mancano: “Ha molti diari e prove di pugnalate alle spalle, scandali e insabbiamenti. Per la giusta somma di denaro, è disposta a rivelare tutto, ma spera di guadagnare abbastanza da garantirsi un bel gruzzoletto per il resto della sua vita. Vuole una cifra intorno ai 10 milioni di sterline ed è aperta alle offerte”.