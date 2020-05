Meghan Markle, Harry cambia vita e si trova un altro padre

editato in: da

Meghan Markle, mamma normale con Archie

Meghan Markle e Harry a Los Angeles stanno vivendo un idillio, altro che crisi, minacce di divorzio e fallimenti finanziari. Semplicemente sono lontani dalla ribalta e si stanno godendo la loro privacy. Ma una cosa appare confermata, le tensioni con la Famiglia Reale.

Almeno questo è quanto emerge dalle dichiarazioni rilasciate dalla cantante e attrice 36enne Katharine McPhee, amica di lunga data di Meghan, e moglie di David Foster, 70 anni, musicista e proprietario di una casa discografica.

La coppia frequenta assiduamente i Sussex e pare che Harry abbia trovato in Foster la figura paterna che gli mancava a Los Angeles. Per altro Carlo non ha accettato pienamente la decisione del figlio di lasciare la Monarchia per dedicarsi a una vita libera dai doveri di Corte, sebbene continui a pagargli lo stipendio.

La McPhee ha rivelato ad Access Hollywood che: “Harry ha un rapporto molto bello con mio marito, sembrano padre e figlio. Sono molto dolci”. “Meghan e io siamo amiche dall’infanzia e ora Harry e mio marito sono molto uniti. È davvero bello”.

La cantante e Lady Markle hanno frequentato la stessa scuola a Los Angeles e poi si sono ritrovate a recitare insieme in un paio di spettacoli: “È stato grande. Allora non eravamo molto amiche, ma adesso ci teniamo molto in contatto”.

La vita delle due donne ha preso strade diverse ed entrambe hanno raggiunto il successo. Continua Katharine: “Quando mi trovavo a Londra, sono andata a un grande evento di beneficenza con mio marito e abbiamo avuto l’opportunità di salutarli [si riferisce a Harry e Meghan ndr]. Sono stati davvero carini”.

Harry e Meghan dunque pare abbiano trovato dei nuovi amici sinceri e forse per il Principe “un nuovo padre” meno rigido che può dargli consigli, anche finanziari, da uomo di una certa esperienza.