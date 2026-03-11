Meghan Markle, il segreto del suo make up invisibile

Meghan Markle non ama il make up invadente e vuole dare di sé un’immagine il più naturale possibile. Così, predilige basi leggere che non coprono ma mostrano le lentiggini. Spesso Meghan mette del blush color pesca che scolpisce gli zigomi e dà luminosità all’incarnato.

L’ombretto è sui toni della terra e lo sguardo è definito dalla matita scura e dal mascara che infoltisce e allunga le ciglia. Sulle labbra utilizza colori neutri e lucidi. Questa è l’immagine che Meghan vuole dare di sé: una donna semplice ma sofisticata come si conviene a una Duchessa.