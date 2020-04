Verissimo, De Lellis e Damante insieme: i videomessaggi lo confermano

editato in: da

Torna puntuale l’appuntamento con Verissimo che, nonostante il periodo piuttosto complicato, porta nelle case italiane dei momenti emozionanti, tra leggerezza e commozione. La padrona di casa Silvia Toffanin ha pensato anche stavolta a una puntata interessante che ha coniugato vecchi servizi di successo e videoclip di ospiti speciali, che raccontano la loro quotidianità.

La puntata si è aperta con un momento di grande impatto: #ImagineforVerissimo. Molti nomi della musica e dello spettacolo italiano, dalla vincitrice di Amici Gaia Gozzi a Michelle Hunziker, passando per Nek, Elisabetta Canalis, Elodie e Al Bano hanno inviato delle clip intonando Imagine. Il video d’apertura si è concluso proprio con il sorriso di Silvia Toffanin.

A seguire si sono succedute diverse interviste speciali che hanno fatto la storia dell’ultima edizione di Verissimo, tra cui quella a Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, quella ad Alessandra Amoroso e quella a Francesco Renga. Le interviste si sono alternate con i videoclip inviati da diversi vip.

Ad attirare particolarmente l’attenzione, però, sono stati due videomessaggi in particolare: quello di Giulia De Lellis e quello di Andrea Damante. Attualmente i due stanno monopolizzando la cronaca rosa, dato che pare siano tornati insieme e che, addirittura, stiano trascorrendo questo periodo di isolamento sociale nella stessa casa.

Nonostante siano rimasti vaghi anche dopo la foto che li ritraeva insieme, probabilmente per tutelare la loro privacy, il loro ritorno di fiamma è dato praticamente per certo. E i videoclip inviati alla Toffanin non fanno altro che confermarlo, anche se in linea con il profilo che hanno deciso di tenere, cioè in maniera indiretta. Il primo andato in onda è stato quello della De Lellis, che ha detto:

Vi parlo dalla casa dei miei genitori a Roma. È qui che sto passando la mia quarantena e, nonostante tutto, sto cercando di vedere il bello nel brutto. Mi sto godendo la mia famiglia, che avevo un po’ perso per i troppi impegni. Devo dire che mi sento fortunata: mi sta facendo bene. Sto recuperando degli affetti che avevo messo da parte, mi sto dedicando a nuove cose. Penso che poi verrò lì a raccontarvi tutto.

Oltre al contenuto sugli affetti recuperati, il videoclip della De Lellis è interessante perché è stato girato in un angolo della casa che tutti gli appassionati di gossip conoscono. Compare, infatti, nelle stories di Instagram di Giulia, ma anche in quelle di Damante: è proprio questo indizio ad aver messo sul chi va là i fan della coppia.

E a Verissimo si è verificata la stessa cosa: Damante compariva nello stesso terrazzino e, seppur in maniera soft, ha fugato ogni dubbio con le sue parole:

Ciao Silvia, ciao Verissimo! Mi trovo a Roma e sono in piacevolissima compagnia. Sto cercando di far passare il tempo, erano anni che giravo, ero ogni giorno su un aereo. Non è stato facile fermarmi, ma devo ammettere che ho riscoperto qualcosa che prima non avevo voglia di riscoprire, di approfondire. Non è stato facile, ma ora ho una mia routine. Quello che vi consiglio è di ritrovare l’equilibrio, per affrontare questo momento.

Damante è dunque a Roma e si trova in compagnia della sua Giulia: anche se non è arrivata una vera e propria ammissione, basta confrontare i due videomessaggi e fare due più due con tutti i recenti indizi. La vera domanda adesso è: quando usciranno veramente allo scoperto?