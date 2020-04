Andrea Damante e Giulia De Lellis insieme: Cecilia Rodriguez commenta

editato in: da

Cecilia Rodriguez commenta il ritorno di fiamma fra Andrea Damante e Giulia De Lellis dopo l’addio di lei a Iannone, ex di Belen. La sorella della showgirl in passato aveva criticato la love story fra il pilota di MotoGp e l’influncer di Instagram, dando vita a una guerra a distanza.

Oggi che Giulia è tornata fra le braccia dell’ex tronista di Uomini e Donne, Cecilia ha deciso di svelare cosa pensa sulle pagine di Chi. “Sono a favore dell’amore – ha dichiarato la sorella di Belen -. Non vivo nella loro testa ma, se non riescono a fare a meno l’uno dell’altra, è giusto così. Mi fido di Andrea? Siamo giovani e ognuno vuole godere le opportunità che la vita gli offre, lui è molto desiderato e quello è il gioco finché, crescendo, non ha trovato il grande amore”.

Ignazio Moser, attuale fidanzato di Cecilia, è molto amico di Andrea Damante. Il ciclista ha spiegato che il deejay avrebbe capito di aver perso il grande amore, per questo sarebbe tornato fra le braccia di Giulia De Lellis. “​Andrea si è divertito molto in questi anni – ha raccontato -, ma poi arriva un momento in cui quella vita non ti dice più niente. Forse Andrea ha capito che il suo posto è quello in cui sta adesso”.

“Sono imparziale su questo tema – ha aggiunto -, ma se è la terza volta che torni con una persona alla fine è lei la donna, perché se è passato tutto quello che non doveva passare e Andrea e Giulia sono ancora lì, vuol dire che c’è qualcosa di forte fra di loro. Ricordo quando Andrea mi chiamava per uscire e io ero a casa con Cecilia e capiva che gli mancava qualcosa, spero che sia il momento giusto anche per lui per stare bene”.

Cecilia e Ignazio si sono innamorati nella casa del GF Vip. Una love story nata mentre la modella argentina era fidanzata con Francesco Monte e continuata anche lontano dai riflettori. Oggi la coppia è più solida che mai ed è pronta ad avere un figlio. “Ci sono tanti rischi quando ti fidanzi al Gf – ha spiegato la Rodriguez -. Il primo è quello di essere riconosciuto. […] Devi essere sincero e fare le cose solo per stare bene, così l’unico rischio è l’amore, perché quello fa sempre male. Io avevo paura che Ignazio non fosse pronto, ma ho seguito il mio cuore e non mi sono sbagliata”.