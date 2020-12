I 32 anni di Marco Mengoni, tra amori, canzoni e segreti

editato in: da

Da X Factor alle vette delle classifiche alla sua serie di podcast, Marco Mengoni è uno che non sa stare con le mani in mano e proprio alla vigilia del suo 32esimo compleanno ha fatto un nuovo regalo ai suoi fan.

Nato a Ronciglione (in provincia di Viterbo) nel 1988, il cantante è sempre stato fuori dagli schemi e non ha mai nascosto la sua passione viscerale per la musica. Un impulso, quello a esibirsi col microfono in mano, che lo ha spinto a studiare canto fin dall’adolescenza e a dedicarsi anima e corpo al raggiungimento del suo obiettivo, fare della musica il suo lavoro. E così è stato.

La svolta arriva nel 2009, Marco ha 21 anni e decide di partecipare a X Factor quando il talent andava ancora in onda su Rai 2. Passati i casting supera puntata dopo puntata tutte le sue timidezze e le sue paure, grazie alla collaborazione con Morgan, suo giudice, che lo mette di fronte a sfide apparentemente impossibili, costringendolo a confrontarsi con mostri sacri della musica e a raggiungere tonalità inaspettate.

Il trionfo è scontato e da lì per Mengoni ha inizio una carriera folgorante. Solo pochi mesi dopo, ma siamo già nel 2010, partecipa al Festival di Sanremo con il brano Credimi ancora, con il quale si classifica terzo e si aggiudica il Premio della Critica. La vittoria, però, è solo rimandata e arriva infatti appena tre anni dopo, quando Marco partecipa nuovamente alla kermesse con L’essenziale qualificandosi automaticamente anche per l’Eurovision Song Contest.

La sua stella continua a brillare e i suoi dischi a macinare successi, tanto da portare nel palmares personale del cantante ben due Best European Act agli Mtv Europe Music Awards, rendendolo il primo artista italiano ad aggiudicarsi il premio, e svariati Wind Music Awards.

Il suo percorso artistico è inarrestabile e vede l’uscita di altri album di successo che in tutti questi anni hanno conquistato pubblico e critica. Tra i brani più celebri che rappresentano il consolidamento della sua carriera Guerriero, Ti ho voluto bene veramente, Voglio e Hola (I Say) cantato in collaborazione con Tom Walker.

Durante questi undici anni spesso si è parlato della vita privata di Marco Mengoni, tanti hanno cercato di scoprire se fosse fidanzato e con chi, ma il cantante ha voluto mantenere il più stretto riserbo. Un alone di mistero aleggia dunque sulla sua sfera personale, una scelta ben precisa da parte dell’artista, che non ha mai voluto si parlasse di lui al di fuori dell’ambito musicale e che, se si escludono i momenti sul palco, in cui si trasforma, nella sua quotidianità è timido e riservato.

Marco trascorrerà il suo compleanno a casa, probabilmente con i suoi affetti più stretti, vista la concomitanza con il Natale e con le restrizioni imposte a causa della pandemia. Più volte il cantante ha ammesso di essere un ipocondriaco ed è lecito pensare, quindi, che questa volta i festeggiamenti saranno particolarmente ristretti.

Mengoni ha però deciso di fare un omaggio ai suoi fan durante questi tempi bui realizzando un podcast con cadenza bisettimanale in cui intervista personaggi provenienti dagli ambienti più disparati.

Il primo è stato Beppe Sala, sindaco di Milano, che si è prestato di buon grado all’intervista per Il Riff, questo il titolo del podcast. Ultima in ordine di tempo la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi con la quale Marco ha toccato temi anche importanti. L’ascesa della Venezi, infatti, ha fatto notizia essendo una donna in un ambiente prettamente maschile ed essendo per di più giovane. Ma, come ha sottolineato Mengoni, “è pronta a rompere gli schemi per mostrare a tutti che il suo posto è quello”.

L’anno nuovo, poi, segnerà il ritorno di Marco Mengoni in radio: il cantante ha infatti annunciato sui suoi social che a gennaio uscirà un nuovo singolo che lo vedrà al fianco di Takagi e Ketra e Frah Quintale.