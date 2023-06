“Viva Rai2” di Fiorello chiude tra polemiche su via Asiago e frecciatine

Ultima puntata di stagione per Viva Rai2 di Fiorello che, come promesso, ospita un insolito Amadeus. Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, confermato per il quinto anno di seguito, ha partecipato alla puntata conclusiva del programma che possiamo senza dubbio definire come un grande successo. Lo ha fatto a modo suo, accontentando il suo Ciuri con un travestimento che è apparso come una “frecciatina” a Marco Mengoni che – a detta di Rosario Fiorello – avrebbe rifiutato tutti gli inviti a partecipare allo show.

Fiorello chiude, Amadeus si traveste da Mengoni

Parrucca nera e barba, accompagnate da una maglietta argentata che non ha lasciato spazio a dubbi: Amadeus si è travestito da Marco Mengoni. Via Asiago diventa dunque un grandissimo palco che accoglie l’esibizione del conduttore di Sanremo, il quale si presta alla peggiore delle performance mai viste: un playback in Due vite, brano vincitore dell’ultimo Festival e quarto classificato a Eurovision Song Contest. Il risultato è terribile ed esilarante: la glass box che ospita Fiorello esplode e l’obiettivo è, quindi, stato raggiunto.

Amadeus, dopotutto, è un vero maestro dei travestimenti. È capace di mettersi in gioco, di ridere di se stesso e di far divertire gli altri. Celebre la sua imitazione di Sandy Marton in People from Ibiza, che ha riproposto – proprio con Fiorello – anche sul palco del Festival di Sanremo. L’ultimo vincitore, che lo showman siciliano avrebbe fortemente voluto in Via Asiago, c’è. Certo, non nelle fattezze che il padrone di casa avrebbe desiderato a causa dei troppi impegni (presumibilmente). Marco Mengoni non è di certo noto per rifiutare gli inviti e, anzi, è sempre stato un graditissimo ospite di Fiorello fin dai tempi di Edicola Fiore. Nessuna vena polemica, quindi, ma solo tanta voglia di divertirsi insieme.

La polemica su Via Asiago e la risposta di Fiorello

Nonostante il grande successo del programma, Viva Rai2 non è rimasto esente da attacchi, anche molto duri. In particolare, da parte dei residenti in Via Asiago che hanno lamentato un rumore eccessivo fin dalle prime ore del mattino. Fiorello si è sempre detto dispiaciuto ma, appena prima della chiusura, ha voluto mettere un freno alle polemiche e rispondere in maniera definitiva a tutte le voci che si sono rincorse.

“Capisco i vicini che si lamentano, davvero, non li posso biasimare, e mi dispiace ma credo che Viva Rai2 non si possa fare in nessun altro luogo” – ha spiegato a Tg2 Post – “Ho letto un commento sui social di una persona che diceva che mi prendo gioco dei vicini perché ho detto che domani, ultima puntata, sarà il loro 25 aprile, ma io non volevo ironizzare, dicevo proprio che potranno finalmente dormire e sarà una liberazione”.

Fiorello ha inoltre confermato di aver intenzione di partecipare all’ultima serata del Festival di Sanremo per “prelevare” Amadeus alla sua ultima prova da conduttore, come lui stesso ha avuto modo di dichiarare a FQ Magazine, e di aver iniziato a pensare alla versione notturna del programma com’è accaduto nel 2023. Fabrizio Biggio ha invece anticipato che Viva Rai2 torna in autunno, forse, a cominciare da novembre.