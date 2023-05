Eurovision 2023: chi è Blanca Paloma, la cantante spagnola che sfida Mengoni

Blanca Paloma è la cantante spagnola in gara per la finalissima dell’Eurovision 2023, e una delle dirette sfidanti di Marco Mengoni. Dopo una lunga carriera come scenografa, nel 2021 ha deciso, a sorpresa, di debuttare come cantante, e il suo successo in Spagna è stato tale da portarla sul palco del festival musicale più importante d’Europa. In lizza tra i favoriti, conosciamo meglio Blanca Paloma.

Chi è Blanca Paloma, la concorrente spagnola all’Eurovision 2023

Ha 34 anni, ma la sua carriera musica è iniziata solo lo scorso anno. Parliamo di Blanca Paloma, la concorrente che rappresenta la Spagna all’Eurovision 2023, già tra le favorite alla vittoria. Il suo pezzo in gara, Eaea, è un sofisticato pezzo indie pop, ispirato al flamenco, diverso dai tormentoni energici a cui ci hanno abituato gli artisti spagnoli nelle altre edizioni. Ma il richiamo al passato di Blanca, il teatro, è chiaro, anche nel raffinato video musicale.

Infatti, prima di cimentarsi nella musica, la Paloma ha lavorato a lungo come scenografa al cinema e in teatro, con una formazione artistica conseguita con ben tre laure in Belle Arti in altrettanti atenei. Il suo secondo singolo, Niña de fuego, ha riscosso talmente tanto successo da trasformarla da esordiente a candidata perfetta per l’Eurovision 2023. Proprio lei che, nel 2022, con il brano che ha segnato il suo debutto, Secreto de agua, aveva partecipato al Benidorm Fest 2022, la manifestazione nella quale vengono selezionati i rappresentanti della Spagna, arrivando solo quinta, e venendo dunque scartata.

Fonte: IPA

Una vera e propria rivincita, dunque, per Blanca Paloma, che è arrivata nel panorama musicale come una ventata di novità, distaccandosi da tutto ciò che c’è sul mercato. Nata il 9 giugno 1989, il suo nome completo è Blanca Paloma Ramos Baeza. Della sua vita sentimentale non sappiamo nulla: l’artista ha deciso di tenerla privata, e il gossip in Spagna impazza sulla star del momento: non ha mai confermato o smentito voci su sue presunte relazioni, e ha chiarati che il suo focus, al momento, è la carriera.

Eurovision 2023: Blanca Paloma sfida Marco Mengoni

La corsa alla vittoria è iniziata: sabato 13 maggio verrà decretato il vincitore dell’Eurovision Song Contest 2023, e il nostro Marco Mengoni, con il brano vincitore di Sanremo 2023, Due vite, è tra i favoriti. Ma se c’è qualcuno che potrebbe rubargli la vittoria è sicuramente Blanca Paloma, la concorrente della Spagna, che ha debuttato solo pochi mesi fa, ma è già in gara su un palco così importante.

Un’edizione particolare quella di quest’anno: dopo la vittoria della band ucraina Kalush, lo show avrebbe dovuto essere affidato al loro paese, ma per via della guerra la decisione è stata quella di passare le redini al Regno Unito, che aveva conquistato il secondo posto con la rivelazione Sam Ryder. Sarà sul palco della Liverpool Arena, dunque, che sabato Marco Mengoni cercherà di portare la coppa a casa, con una serie di sfidanti molto agguerriti, partendo proprio dall’artista inglese, Mae Muller.

Fonte: IPA

Ma chi dobbiamo temere davvero? Secondo le previsioni la spagnola Blanca Paloma, con il suo brando indie pop Eaea. Eppure, tra lei e Marco è stato “amore a prima vista”: i due artisti sono apparsi affiatatissimi nelle prime interviste, e i loro video insieme sono diventati già virali. Chi la spunterà tra i due? La lista dei possibili vincitori è lunga, la gara è ogni anno più sentita dai paesi partecipanti, e la concorrenza è spietata.