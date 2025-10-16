Si è aperta mercoledì 15 ottobre la ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma: in onore de "La vita va così", una parata di star ha sfilato sul tappeto rosso dell'evento. Vediamo i look meglio riusciti, e quelli peggio

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Rita Rusic. Paola Cortellesi, Luisa Ranieri

È tempo dell’ennesimo, prestigiosissimo appuntamento cinematografico annuale: autunno, nella Capitale, rima infatti con Festa del Cinema di Roma 2025, che giunge sempre puntuale dopo la più nota tappa della Mostra del Cinema di Venezia. Anche stavolta ad ospitare l’evento è come da consolidata tradizione l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, da mercoledì 15 ottobre fino a sabato 26. E la serata inaugurale della kermesse è stata inoltre un po’ più speciale delle altre, in quanto si sono celebrati proprio in questa data i vent’anni dalla prima edizione.

Ad aprire le danze — sotto la pioggia, che non ha potuto nulla se non contribuire a rendere il tutto ancor più scenografico — ci ha pensato La vita va così, commedia diretta da Riccardo Milani con Virginia Raffaele. A dividere con la protagonista l’immenso tappeto rosso, ovviamente, una parata di star agghindate di tutto punto, dalla presidente di giuria Paola Cortellesi ad Ema Stokholma, fino ad arrivare a Paola Turci. Ma vediamo i loro look nel dettaglio.

Festa del Cinema di Roma 2025, i look più belli (ma anche più brutti) delle star per la prima serata

Paola Cortellesi, la quale presiede quest’anno la giuria del Concorso Progressive Cinema, ha fatto il suo ingresso trionfale in un lungo abito in velluto blu notte firmato Armani: si trattava di un modello avvitato ma dal fondo ampio, caratterizzato da un particolarissimo design a doppiopetto con scollatura a vestaglia in raso, a contrasto. Per noi è un bell’8.

IPA

Incredibile come sempre Luisa Ranieri, la quale ha scelto proprio la serata inaugurale della Festa del Cinema di Roma 2025 per esordire con un taglio corto nuovo di zecca. Al lob mosso l’attrice ha abbinato, sotto l’attenta guida della stylist Gloria Ripamonti, un completo marrone e nero, costituito da gonna midi in satin con maxi rouche verticale e semplice blusa nera. Un look a dir poco sofisticato, completato da décolleté scamosciate color cioccolato e imponenti gioielli di Bulgari. Voto? 8.5.

IPA

In perfetta armonia con il chilometrico tappeto, Rita Rusić si è fatta notare con un arditissimo look total red. A renderlo possibile è stato un abito satinato, accessoriato di maniche lunghe, collo alto ma profondissimo spacco laterale. Chiudevano il tutto delle pumps con dettaglio T-bar, in vernice rosso fuoco, così come la borsetta a spalla. Voto? 8, per l’audacia e l’attesissimo tocco di colore.

IPA

Nel ruolo di grande protagonista della serata, Virginia Raffaele ha sfilato sul red carpet della kermesse fasciata in un lungo abito nero da vera diva, griffato Michael Kors. Si trattava di uno slip dress, rigorosamente satinato, dotato di spalline larghe e silhouette aderente al punto giusto. Voto: 8.5. Le vibes erano giustissime.

IPA

A brillare un po’ più di altre — letteralmente parlando — è stata Ema Stokholma, la prima, in realtà, ad avere avuto l’onere e l’onore di sfilare sul tappeto scarlatto dell’evento. La speaker radiofonica e attrice italo-francese è stata infatti la conduttrice della serata di apertura di questa ventesima edizione della manifestazione, e per la speciale occasione ha scelto di indossare un abito damascato color oro, impreziosito da una fitta pioggia di monete scintillanti, firmato Etro. Ton sur ton le scarpe in pelle metallica. Voto? 8.

IPA

Impeccabile e statuaria Rossella Brescia, che per presenziare alla prima serata del Festa del Cinema di Roma 2025 ha giustamente selezionato il color ciliegia come fido alleato di stile. La vediamo nello scatto sottostante avvolta in un lungo abito accollato, a maniche corte, con drappeggi strategici a valorizzarle la silhouette già perfetta. Come ciliegina sulla torta, invece, ecco delle slingback in vernice nera far capolino da sotto l’orlo morbido. Voto: 7.5, come dimostrazione che la semplicità, specie se accompagnata dal giusto portamento, può ancora vincere.

Getty Images

Sono stati in moltissimi, come sempre d’altronde, ad optare per il nero ma, questa volta, anche per il satin. Nel caso di Paola Turci la scelta è ricaduta su di un completo di gusto mannish, un tre pezzi dal taglio over composto da blazer, gilet e pantaloni a palazzo. Voto: 6. Si poteva decisamente fare di più.

Getty Images

Anche lei in total black, come la maggior parte degli ospiti, d’altronde, Caterina Balivo: la conduttrice è però riuscita quantomeno a distinguersi nelle forme indossando un singolare gilet dal taglio monospalla, in combo a pantaloni a zampa abbinati. Finivano il look una clutch a busta ed un paio di slingback a punta, anche questi neri. Voto: 5. Tutto davvero troppo, troppo nero.

IPA

Presentatasi con quello che si definirebbe un look di coppia coodinato da manuale, mano nella mano con Luca Argentero ovviamente, Cristina Marino ha dato prova di grande eleganza. La compagna del celebre attore italiano ha scelto per la prima serata del Festival del Cinema di Roma 2025 un abito fluido senza spalline, interamente realizzato in velluto (indovina?) nero, con mini cut-out sul seno. Completavano l’outfit dei sandali con cinturino e una clutch en pendant. Voto: 7-.

IPA

Ha ascoltato le nostre preghiere, anche se non del tutto, Tiziana Rocca. La produttrice cinematografica ha indossato per fare la sua comparsa un lungo abito da sera con scollo halter nero, sì è vero, ma dall’interno a contrasto in satin verde acido. Un accento giocoso che serviva di certo. Nero anche il blazer XXL con revers lucido e le scarpe, ma ci accontentiamo. Voto: 7.

Getty Images

Ebbene, noi il nostro verdetto lo abbiamo dato, e con tutta la schiettezza del caso, ma ora è il tuo turno: quali look meritano il podio della serata? Siamo tutt’orecchi.