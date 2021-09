Com’è diventata famosa Serena Rossi cantando la sigla di Un posto al sole

editato in: da

Festival di Venezia, la madrina Serena Rossi sbarca al Lido

Bravissima attrice, talentuosa cantante, conduttrice di successo: Serena Rossi è tra le più amate personalità del mondo dello spettacolo, ma come ha avuto inizio la sua scalata alla notorietà? Dobbiamo tornare molto indietro nel tempo, per rivederla in quello che è stato il suo debutto televisivo.

Impossibile dimenticarla, splendida e giovanissima, nel suo primo ruolo importante dopo le piccole parti ottenute in teatro. Erano i primi anni 2000, quando Serena Rossi è stata scelta per interpretare Carmen Catalano nella famosissima soap opera Un posto al sole. Per lei poteva trasformarsi nell’occasione di una vita, così non se l’è fatta sfuggire. Il suo personaggio, d’altronde, la rispecchiava davvero in varie sfumature: la passione per la musica, ad esempio. Serena ha sempre amato cantare, e la sua splendida voce non poteva passare inosservata.

Quindi, le è stata offerta la possibilità di intonare la sigla della soap nel corso di un episodio, diventando così la musica parte integrante della scena. E la Rossi ci ha regalato un’esibizione bellissima, emozionante e profonda, che ha toccato le corde dei nostri animi. Tanto che, solo qualche anno più tardi, la Rai ha deciso di affidarle la registrazione della sigla di Un posto al sole d’estate, la versione andata in onda durante i mesi più caldi. Poi, ancora un’altra grande occasione: l’attrice ha recitato in una scena accanto a Pupo, guest star di un episodio della soap.

Insomma, il suo destino scritto in pochi passi. Serena Rossi deve moltissimo ad Un posto al sole, il suo trampolino di lancio verso il successo, che l’ha portata in seguito ad ottenere ruoli sempre più importanti in televisione e al cinema. Ma le ha permesso anche di incontrare l’amore: sul set della soap ha infatti conosciuto Davide Devenuto, l’uomo della sua vita. Oggi, i due attori sono più innamorati che mai e hanno un bellissimo bambino di nome Diego.

Di strada ne ha fatta tanta, da quelle prime immagini in tv: Serena Rossi è diventata un’attrice incredibile (basti pensare al coraggio che ha avuto nell’interpretare Mia Martini nel suo film biografico), ma anche una conduttrice molto amata dal pubblico, con il suo show Canzone Segreta. E nel 2021 ha avuto l’opportunità di salire su un grande palco, diventando madrina della 78esima edizione del Festival di Venezia. La sua carriera brillante la porterà lontano, ne siamo sicuri.