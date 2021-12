Serena Rossi, la gaffe con JLo e un altro figlio in vista

Diabolik, Miriam Leone e Serena Rossi col tailleur di tendenza: incantevoli

Solo qualche mese fa ha vestito i panni di madrina del Festival del Cinema di Venezia 2021, dove ha mostrato un’eleganza senza pari e un fascino che ha ammaliato tutti: Serena Rossi è un’artista a tutto tondo, ma anche una mamma premurosa e una compagna affettuosa. E nei suoi pensieri, ora, c’è proprio il desiderio di stare più tempo in famiglia.

Serena Rossi, il desiderio di un altro figlio

Supermamma del piccolo Diego, nato dalla sua relazione con Davide Devenuto, la splendida Serena non si è mai fermata. Il suo primogenito è arrivato quando la sua carriera stava decollando, e questo avrebbe potuto tarparle le ali. Invece ha raccolto il guanto di sfida, riuscendo a combinare perfettamente la sua vita lavorativa con quella privata. In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha spiegato: “In tanti mi dissuadevano, ma non ho mai creduto a questa cosa che una mamma non può più lavorare. Certo, sono privilegiata: se dovevo allattare, sul set facevano una pausa”.

La sua è una lezione bellissima, quella di una mamma che può – e deve – riprendere in mano la sua carriera (se ne sente la necessità) anche subito dopo la nascita del suo bambino. Serena Rossi non si è mai pentita di averlo fatto, anche se ciò ha significato dover fare tanti sacrifici per non far mai sentire la sua assenza al piccolo Diego. Il quale, tuttavia, deve aver capito subito di avere a che fare con una mamma molto speciale. L’attrice, ricordando il giorno del suo parto, ha infatti rivelato un aneddoto dolcissimo.

“Ho avuto un parto cesareo, una settimana dopo il termine. È stato bellissimo perché ho cantato tutto il tempo il repertorio napoletano. A un certo punto annuncio: ‘E ora io e il papà vorremmo dedicare una canzone a questo bimbo che sta per nascere. Tu sì ‘na cosa grande pe’ mme‘. E poi mi dicono: ‘Tra 20 secondo il bimbo è fuori’. Allora ho smesso: ricordo gli occhi verdi di Davide nei miei, poi niente più”. Questi ricordi tenerissimi, forse, potrebbero spingerla a rivivere una grande emozione del genere ancora una volta. Si sta facendo in lei sempre più largo l’idea di dare un fratellino o una sorellina a Diego: “Me lo chiede sempre, però maschio! Questo pensiero mi commuove: non vorrei lasciarlo solo. È un momento frenetico della mia carriera, ma penso che abbiamo seminato così tanto che posso permettermi una pausa”.

Serena Rossi, l’esperienza al Festival di Venezia

In effetti, negli ultimi anni Serena Rossi ha dato tutta se stessa. Dal successo della fiction Mina Settembre, di cui sta girando la seconda stagione proprio ora, al bellissimo film dedicato a Mia Martini, passando per l’esperienza come madrina al Festival del Cinema di Venezia 2021. È proprio qui, su uno dei red carpet più scintillanti al mondo, che l’attrice ci ha regalato grandissime emozioni. Per lei stessa è stato un turbinio di sensazioni incredibili, a partire dai tanti incontri che ha potuto fare in quell’occasione, come quello con Penelope Cruz.

“Nel discorso di inaugurazione avevo parlato delle donne afghane e dei loro bambini, e a cena lei mi disse: ‘Si capiva che lo sentivi’. Risposi che avevo parlato come una mamma. Replicò: ‘Io ti ho ascoltata come una mamma’. Ci siamo messe a piangere. Lei è un mio mito” – ha raccontato Serena. Mentre sulla gaffe con Jennifer Lopez ha ammesso: “Ho sbagliato tempo. Le avrò detto tre parole, poi è arrivato Ben Affleck e lei mi ha messo da parte. Ci sta. Quando si sono baciati, mi sono voltata perché mi imbarazzava guardarli”.