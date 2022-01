La Sposa, la nuova fiction Rai: cast, trama e quando va in onda

Diabolik, Miriam Leone e Serena Rossi col tailleur di tendenza: incantevoli

Un ritorno atteso, quello di Serena Rossi, pronta a tornare in tv da protagonista della nuova fiction di Rai1. La Sposa è una serie ambientata nell’Italia degli anni ’60, tra la Calabria e il Veneto. La protagonista del racconto è invece Maria, interpretata dall’attrice partenopea, costretta a sposare un agricoltore per saldare i troppi debiti della sua famiglia. La serie è co-prodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italia.

La Sposa, trama della fiction con Serena Rossi

La storia è quella di Maria, nata in una famiglia povera e oberata di debiti. I suoi genitori, disperati, hanno chiesto del denaro a Zi’ Michele e a sua moglie Carmela, che ora li tengono sotto scacco. L’unica soluzione è quella di accettare la proposta di Michele, che vorrebbe combinare un matrimonio tra la sorella minore di Maria – Luisa – e Vittorio.

Maria sa che sua sorella è innamorata del suo fidanzato e, per questo, decide di sposarlo al posto suo rinunciando all’amore per Antonio, partito alla volta del Belgio. Vittorio paga tutti i debiti, finanziando persino il matrimonio di Luisa. Una volta all’altare, Maria viene a sapere di essere sul punto di sposare Italo, il nipote di Vittorio, completamente disinteressato a lei.

Si scopre che l’uomo è ancora sconvolto per la scomparsa di sua moglie Giorgia, dalla quale ha avuto il figlio Paolino. Il piccolo soffre di crisi epilettiche ed è ancora scosso per la perdita di sua madre. Maria è stata scelta per dare a Italo una discendenza sana, mentre lei si lega indissolubilmente a Paolino, crescendolo con amore. Il precario equilibrio della famiglia s’incrina con il ritorno di Antonio, diventato un ricco imprenditore e disposto a tutto pur di riconquistare il suo amore.

Il racconto è quindi tutto incentrato sulla forza incredibile di una donna, Maria, che basa tutta la sua vita sull’amore, sugli affetti ma anche sul valore della famiglia che diventa il senso del suo vivere. È donna ma è anche moglie e madre, madre del cuore di Paolino che accoglie come un figlio e per il quale si mostra pronta a rivedere tutto quello in cui crede.

La Sposa, il cast

Un cast artistico di prim’ordine, quello scelto per La Sposa, che mette al centro il talento poliedrico dell’artista partenopea in attesa di rivederla in Mina Settembre. Questi i nomi degli attori scelti per la serie: Serena Rossi (Maria); Giorgio Marchesi (Italo); Maurizio Donadoni (Vittorio); Mario Sgueglia (Antonio); Matteo Valentini (Giuseppe); Antonio Nicolai (Paolino); Claudia Marchiori (Carla); Antonella Prisco (Nunzia); Giulia D’Aloia (Luisa); Gualtiero Burzi (don Fabio); Mariella Lo Sardo (Filomena); Matilde Piana (Carmela); Saverio Malara (Zi’ Michele); Denis Fasolo (Giulio); Stefano Fregni (maresciallo Pietro) e Stefano Guerrieri (Bruno).

Quando va in onda

La prima puntata de La Sposa va in onda il 16 gennaio 2022, in prima serata, su Rai1. La fiction è composta da tre episodi e sei puntate, trasmesse su Rai1 ma anche in streaming su RaiPlay su tutti i dispositivi elettronici. Le puntate possono essere recuperate sulla piattaforma Rai nelle ore successive alla prima puntata. La programmazione è quella che segue: prima puntata, 16 gennaio; seconda puntata, 23 gennaio; terza puntata, 30 gennaio.