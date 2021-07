Serena Rossi, dopo il successo di Mina Settembre sarà La Sposa

editato in: da

La splendida e talentuosa Serena Rossi torna sul set per una nuova fiction, sulla scia del grande successo riscosso con Mina Settembre e che la vedrà ancora protagonista nella seconda stagione. La serie diretta da Giacomo Campiotti, intitolata La Sposa, andrà in onda nell’autunno del 2021 e per tre puntate in prima serata.

Il volto di Serena Rossi è quello di una sposa per procura, inserito in uno spaccato di un’Italia anni ’60 in cui questo tipo di unione era assai diffuso. La bella attrice partenopea è qui una ragazza poco abbiente del Sud che viene data in moglie a uno sconosciuto (e benestante) del Nord Italia.

La scrittura è di Valia Santella, così come le sceneggiature che firma con Eleonora Cimpanelli e Antonio Manca. La protagonista è Serena Rossi, pronta a una nuova sfida dopo il successo travolgente di Mina Settembre. In questo caso, si tratta di un progetto completamente diverso e volto a raccontare una realtà che si è protratta per anni.

La storia raccontata è quella di Maria, ragazza calabrese che accetta di sposare il nipote ricco possidente vicentino –Italo Bassi (Giorgio Marchesi) – per aiutare la famiglia che ormai versa in serie ristrettezze economiche. L’obiettivo, per i Bassi, è quello di portare avanti la dinastia attraverso la nascita di numerosi figli.

Maria parte così per il Nord, dove dovrà fare i conti con un ambiente diverso e non sempre accogliente ma anche con il pesante lavoro nei campi. Suo marito, poi, si mostrerà ostile poiché ancora provato dalla perdita della moglie Giorgia.

I rapporti tra i due coniugi sono tesi e spesso conflittuali, ma in questo mare di problemi esiste anche una luce, quella di Paolino (Antonio Nicolai), figlio di Italo e Giorgia. Il piccolo è ancora scosso per la perdita della madre, scomparsa in circostante misteriose, ma sarà l’unico in grado di allentare la tensione tra i due coniugi.

Ai problemi familiari, si aggiungono anche quelli sociali dettati dai continui scioperi dei braccianti e degli operai, che iniziano a lottare per far valere i propri diritti.

Sarà curioso e interessante, quindi, vedere Serena Rossi calarsi in un nuovo ruolo, molto lontano da quelli ai quali ci ha abituati in questi anni. L’appuntamento è per l’autunno 2021 con La Sposa, una nuova fiction Rai certamente da non perdere.