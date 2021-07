Anna Valle, regina della fiction: i nuovi progetti in Rai e Mediaset

editato in: da

Anna Valle, da Miss Italia alle fiction

Anna Valle è la regina indiscussa della fiction italiana, amata dal pubblico per il tuo talento ma anche per una classe e un’eleganza che da sempre la contraddistinguono. Schiva e riservata, dedita al suo lavoro con professionalità, per l’attrice si prospettano mesi intensi in cui tornerà alla carica in più di una produzione.

Come riporta Blastingnews.com, l’ex Miss Italia sarà, infatti, protagonista di due fiction nuove di zecca e attesissime dal pubblico che la segue con tanto affetto. E queste due nuove produzioni la vedranno “divisa” tra Rai e Mediaset, che da sempre riconoscono il valore della splendida Anna Valle, regina di bellezza e talento ma anche di ascolti tv.

Confermato, dunque, il sodalizio tra l’attrice e la tv di Stato, dove l’abbiamo potuta ammirare in fiction di grande successo come le due stagioni de La compagnia del cigno, Sorelle e Vite in fuga. Questa volta la Valle sarà protagonista di Lea e i bambini degli altri, inserita nei palinsesti Rai della prossima stagione televisiva e che con molta probabilità andrà in onda nei primi mesi del 2022, in prima serata su Rai 1.

In Lea e i bambini degli altri l’attrice recita al fianco di Giorgio Pasotti e interpreta la protagonista Lea, un’infermiera che lavora nel reparto pediatrico di un ospedale. La donna vive per i bambini e fa di tutto per rendere la loro vita felice, riversando su di loro tutto l’amore che non potrà mai dare ai propri figli. Lea, infatti, non ne può avere.

Per quanto riguarda Mediaset, invece, Anna Valle si prepara a tornare su Canale 5 (tra settembre e dicembre 2021) con Luce dei tuoi occhi, le cui riprese sono già state completate. Qui l’attrice recita al fianco di Giuseppe Zeno in un un melodramma dalle tinte thriller che si svolge all’interno di un’accademia di danza. Anna interpreta Emma Conti, una star del balletto classico che non si è mai rassegnata alla morte dell’amata figlia. Crede che sia ancora viva e la cerca proprio tra le allieve dell’accademia.

Non ci resta che attendere il grande ritorno in tv di Anna Valle che non delude mai le aspettative del pubblico. Un’attrice che possiede la capacità di emozionare e toccare le corde più profonde dell’animo, dando vita a personaggi femminili iconici e indimenticabili.