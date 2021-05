La Compagnia del Cigno 3: la verità sulla terza stagione

editato in: da

Alessio Boni e Nina Verdelli conquistano Venezia con il piccolo Lorenzo

La Compagnia del Cigno 3 ci sarà? Terminata la seconda stagione si parla già dei nuovi episodi della serie tv con Alessio Boni. Per ora non ci sono certezze, ma il finale ha aperto la strada a un terzo capitolo che potrebbe raccontare le vite dei ragazzi del Conservatorio fra qualche anno.

Sono tanti i telespettatori che si sono affezionati alle vicende dei ragazzi, fra musica, concerti e piccoli drammi. Nella seconda stagione i riflettori sono stati puntati non solo sui giovani talenti, ma anche sul triangolo amoroso fra il maestro Luca Marioni (Alessio Boni), Teoman Kayà (Mehmet Gunsur) e Irene Valeri (Anna Valle).

A rispondere alle domande sulla terza stagione della Compagnia del Cigno ci ha pensato Emanuele Misuraca che interpreta Domenico nella fiction. “Ancora non se ne sta parlando – ha spiegato a FanPage -. Non so cosa ci potremmo inventare con la terza stagione. Con Ivan Cotroneo è sempre una sorpresa. Sicuramente mi farebbe piacere ritornare nei panni di Domenico”.

Le storie dei ragazzi del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano hanno conquistato il pubblico: in milioni hanno seguito l’ultima puntata della fiction e sperano in un futuro dello show. A catalizzare l’attenzione la figura di Luca Marioni, interpretato da Alessio Boni. L’attore, come svelato anche dal resto del cast, nelle scene dirige veramente l’orchestra e si è calato alla perfezione nel suo ruolo. Il suo personaggio, diviso fra l’amore per la musica, piccoli e grandi drammi, ha saputo lasciare il segno. “Il maestro e direttore d’orchestra Luca Marioni, soprannominato dagli allievi il ba*****o, è spigoloso, umano certo, ma non accetta nessuno sbaglio, ecco lui eccede nei toni – ha confessato all’Ansa -. Per immedesimarmi nel personaggio mi sono rifatto alle sfuriate di Arturo Toscanini che ho trovato su YouTube ai suoi allievi quando sbagliavano”.

“Ognuno di questi allievi ha un talento e un sogno – ha aggiunto Boni -. Tra le lezioni in conservatorio e le vicende famigliari, La Compagnia sviluppa un racconto epico, commovente, sulla storia della musica, sulla salvezza che deriva dall’arte, sull’impegno, sull’amicizia, sui primi incontri con le grandi questioni della vita: l’amore, la malattia, la morte, l’ingiustizia, la vittoria, la sconfitta”.