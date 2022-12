Serena Rossi, la camicia trasparente è il perfetto must have delle feste

Fonte: IPA Le signore della Rai 2022-2023, da Mara Venier a Serena Rossi

Bellissima e con uno stile da copiare. Serena Rossi in questi giorni sta promuovendo Beata te, il film natalizio Sky Original che la vede protagonista. E uno dei look scelti è il perfetto must have delle feste: una camicia trasparente che lascia poco all’immaginazione, ma che è molto chic se abbinata nel modo giusto.

E l’attrice, che difficilmente sbaglia nella scelta dei suoi outfit, ha fatto centro anche questa volta.

Serena Rossi, la camicia trasparente che tutte possiamo indossare nelle feste

In fatto di stile Serena Rossi riesce sempre a darci spunti interessanti: elegante, chic, spesso indossa capi che sono dei veri e propri must have e che possiamo indossare anche noi declinandoli al meglio sul nostro stile. È il caso della camicia nera trasparente che ha sfoggiato durante l’anteprima del film Sky Original Beata te.

A Roma infatti è andata in scena la visione sul grande schermo della pellicola e, per l’occasione, Serena Rossi si è presentata con una camicia nera completamente trasparente, che ha abbinato a un reggiseno, dello stesso colore, semplice e lineare. Sensuale, con un look che lascia poco all’immaginazione, ma che al tempo stesso è minimal chic, l’attrice ha indossato questa capo dai dettagli interessanti. Come il polsino che arriva a coprire metà mano o il colletto dal taglio che trasmette vibes anni Settanta.

Il capo è stato abbinato con una gonna nera a portafoglio, lunga fin sopra la caviglia, calze velate e tacchi a spillo. Il tutto rigorosamente total black. A completare il tutto gioielli poco appariscenti.

L’hair look è sbarazzino con i capelli lasciati sciolti in un mosso leggero, mentre il trucco si è focalizzato sullo sguardo messo in evidenza dai toni più scuri. E Serena Rossi è apparsa bellissima, raggiante e l’essenza stessa dell’eleganza.

Fonte: IPA

Ma non è la prima volta che lascia senza fiato con i suoi outfit: basti pensare a quelli sfoggiati a Venezia 2021, dove era la madrina della Mostra del Cinema. Dagli abiti principeschi, ai suoi cambi di look, l’attrice aveva fatto sempre centro. E come dimenticate, poi, il tubino nero: un capo – proprio come la camicia nera trasparente – che non può mancare in nessun armadio.

Serena Rossi, protagonista del film Beata te

Una pellicola che tratta di maternità e della libera scelta e lo fa con toni leggeri, ma che non risultano banali. È Beata te il film che vede nel ruolo della protagonista Serena Rossi. Una commedia Sky Original, diretta da Paola Randi e con la sceneggiatura di Lisa Nur Sultan e Carlotta Corradi. La pellicola è tratta dall’opera teatrale Farsi Fuori di Luisa Merloni. Insieme a Serena Rossi, anche Fabio Balsamo. A completare il cast un nutrito gruppo di attori: Paola Tiziana Cruciani, Gianni Ferreri, Valentina Correani, Elisa Di Eusanio, Corrado Fortuna, Emiliano Masala, Alessandro Riceci e la piccola Caterina Bernardi. Il film sarà disponibile a partire dal giorno di Natale, quando andrà in onda alle 21,15 in esclusiva su Sky Cinema Uno e in streaming solo su NOW.

Fonte: Ufficio stampa Sky, foto Luisa Carcavale

La trama è molto interessante e potrebbe rispecchiare la vita di molte donne alla soglia dei quarant’anni. Serena Rossi interpreta Marta una regista di teatro, single e tutto sommato soddisfatta della sua vita, a un passo dal debutto del suo Amleto. In occasione del suo 40esimo compleanno riceve una visita inaspettata. Arriva infatti l’Arcangelo Gabriele, portato sullo schermo da Fabio Balsamo, che vorrebbe annunciarle la nascita di un figlio. Ma la regista non è così sicura di volere un figlio “in dono” e chiede del tempo per pensarci. L’arcangelo non si aspettava questa richiesta, che lo costringe anche a fermarsi sulla Terra più del previsto. Quindi si trasferisce a casa di Marta standole accanto nel corso dei 15 giorni che le serviranno per capire cosa vuole per sé stessa e per essere felice.