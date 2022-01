Serena Rossi a Danza con me: il look in nero che fa centro

Diabolik, Miriam Leone e Serena Rossi col tailleur di tendenza: incantevoli

Un inizio anno all’insegna dell’eleganza quello di Rai uno che, come ormai da tradizione, la sera del primo gennaio lascia spazio allo show di Roberto Bolle Danza con me che dal 2018 incanta milioni di spettatori.

Il ballerino si è esibito insieme ad alcuni dei nomi più importanti della danza internazionale mentre a fare da padroni di casa insieme a lui due conduttori perfetti: Lillo e Serena Rossi. Proprio la Rossi ha decisamente fatto centro anche grazie al suo look total black.

Il look di Serena Rossi firmato Giorgio Armani

La conduttrice ha optato per un abito da sera firmato da Giorgio Armani, lungo fino ai piedi, stretto in vita e in velluto. Un abito elegante e sensuale anche grazie allo scollo a cuore che valorizzava il corpo della donna. Un look semplice, ma molto elegante completato da due anelli e una collana girocollo di Crivelli decisamente molto brillanti. La conduttrice ha deciso di completare il tutto lasciando i capelli sciolti, leggermente mossi in una piega vagamente retro.

Non è la prima volta che Serena Rossi si fa notare per la sua bellezza: da poco ha conquistato i flash e il pubblico in occasione della photocall del film Diabolik dove recita al fianco di un’altra bellissima: Miriam Leone. In quell’occasione, la Rossi aveva deciso di optare per un tailleur coloratissimo firmato da Valentino.

Danza con me, lo show di Roberto Bolle

Il programma di Roberto Bolle Danza con me è ormai diventata una tradizione per la Rai che ha deciso per il quinto anno consecutivo di dare il via al nuovo anno in compagnia della stella della danza. Lo show di Bolle ha l’obiettivo di portare nelle case degli italiani la danza, sia classica che contemporanea, ma di riuscire anche a divertire e giocare con il pubblico.

Bolle è stato accompagnato nella conduzione da Lillo e Serena Rossi per la quale ha speso parole importanti: “Serena è un’amica speciale, è un volto molto amato ma è straordinaria nel relazionarsi con il pubblico e con le persone con cui lavora, divertendosi e facendo divertire, è genuina e spontanea e Lillo accentua questa vena ironica e comica sia di Serena che mia, lui si è messo molto in gioco, ma sa anche ballare molto bene, siamo due ballerini di alto livello a confronto”.