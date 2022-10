Mina Settembre sospesa: anticipazioni e quando va in onda l’ultima puntata

Fonte: IPA Serena Rossi

La seconda stagione di Mina Settembre con protagonista Serena Rossi si avvia alla conclusione, portandosi a casa l’ennesimo successo per le fiction di Rai 1. Nell’ultima puntata Mina è sospesa dalla professione, ma procediamo con ordine.

Mina Settembre 2, un trionfo

La penultima puntata di Mina Settembre 2, che ha visto il ritorno in tv di Marisa Laurito, è andata in onda domenica 30 ottobre e con 4.241.000 spettatori, pari al 24,7% di share si aggiudica la prima serata e la medaglia di trasmissione più vista. I due episodi Non si scappa e La sibilla cumana non lasciano scampo alle altre trasmissioni, mentre Serena Rossi trionfa sempre più.

Sui social ci sono commenti solo per lei. Sul profilo Instagram dell’attrice i complimenti sono migliaia. Mina Settembre è per molti un appuntamento imperdibile: “Non mi perdo una puntata, anzi rivedo anche di martedì su Rai premium. Serena mi piace moltissimo, sia come artista sia come persona.” “Che gioia questa serie! Un appuntamento fisso di grandi e belle emozioni. Grazie ❤️”.

Serena Rossi, tutti vogliono la Mina Settembre 3

E soprattutto c’è già nostalgia perché la serie sta per finire: “E stata una bellissima puntata stasera, bellissima fiction complimenti bravissimi tutti peccato che domenica prossima già finisce 😍❤️👏👏”. “Adoro #MinaSettembre #MinaSettembre2 😍 e quello che più mi rattrista è quando questa stagione giungerà alle battute finali 😔. “Sta già finendo che tristezza😢”

Di fatto, la seconda stagione non è ancora finita e c’è chi chiede già la terza ma ad una condizione, non solo ci deve essere Serena Rossi ma anche Giuseppe Zeno, che ricordiamo pure in Blanca. “Aspetto che annuncino la terza serie. Naturalmente Zeno non dovrà mancare!”.

Se proprio si deve trovare una critica a Mina Settembre 2, questa riguarda i costumi. Qualcuno si chiede come mai per due stagioni di fila sia stato protagonista il cappotto rosso. Tra i fan c’è chi trova il dettaglio molto strano. “Serie bellissima,attori meravigliosi, però due serie sempre con lo stesso cappotto lo trovo strano”. Altri rincarano la dose: “Sempre col cappottino rosso? Quando vi deciderete a comprargliene un altro? Dobbiamo fare una colletta??😂”.

Mina Settembre 2, quando va in onda l’ultima puntata

In attesa della terza stagione e di un cambio di guardaroba, l’ultima puntata di Mina Settembre 2 va in onda domenica 6 novembre sempre in prima serata su Rai 1.

Mina Settembre 2, anticipazioni ultima puntata: lei è sospesa

Negli ultimi episodi della serie, Mina Settembre viene sospesa dalla professione nell’undicesimo episodio intitolato, With a little help from my friends. L’aver contattato la madre biologica di Viola senza il suo permesso le sarà fatale, al punto da dover lasciare il consultorio ed essere costretta a non esercitare più il suo lavoro di assistente sociale. In suo aiuto interviene Domenico (Giuseppe Zeno) che prova a convincere la madre biologica di Viola a ritirare la denuncia nei confronti di Mina. Tutto troverà una soluzione nell’ultimo episodio, Andare a vedere, dove però l’attenzione è concentrata su Titti, interpretata da Valentina D’Agostino, e il suo matrimonio.

La regista di Mina Settembre 2, Tiziana Aristarco, aveva commentato così la seconda stagione: “È stata una vera sfida fare la seconda serie di un prodotto così amato dal pubblico, riuscire a conservare lo stile dando anche novità a questo nuovo capitolo. Insomma, non tradire il

cappotto rosso anche se la nostra Mina ne indossa uno nuovo. Cambiare la sciarpa portando nuovi colori. […] Per me riuscire a raccontare storie vere, quotidiane con semplicità è stato un pensiero costante. Con Serena Rossi è scattata subito la complicità di sempre e ci siamo fatte forza l’una con l’altra in questi sei mesi di duro lavoro”.

Cresce ora l’attesa per sapere se accetterà un’altra sfida, quella di fare la terza stagione di Mina Settembre e che sia all’altezza delle precedenti due.