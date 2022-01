La Sposa, Serena Rossi e il ricordo della nonna: “Do voce alle donne come lei”

Diabolik, Miriam Leone e Serena Rossi col tailleur di tendenza: incantevoli

Serena Rossi si prepara al debutto de La Sposa, la nuova fiction di Rai 1 che già promette di entrare nel cuore dei telespettatori. L’attrice napoletana è uno dei volti più amati della televisione italiana e i motivi sono tanti: a ogni sua apparizione dimostra il suo grande talento (sa fare praticamente tutto), ma a questo si affianca la profonda sensibilità che traspare dalle sue parole. La Rossi è da sempre molto legata alla famiglia e alle sue origini, in particolare alla nonna scomparsa di recente. Ed è per lei la dedica più bella.

Serena Rossi, la dedica alla nonna che non c’è più

In attesa del debutto de La Sposa, in programma domenica 16 gennaio su Rai 1, Serena Rossi ha rilasciato un’intensa intervista a Vanity Fair in cui ha parlato a cuore aperto della fiction e di come sia stato importante per lei interpretarne la protagonista. Dietro il lavoro di ciascun attore c’è una grande ricerca personale e, scavando nei ricordi, la Rossi non ha potuto far altro che ripensare alla nonna che non c’è più.

“Dedico La sposa a mia nonna, che ci ha lasciato durante le riprese, e a tutte le nonne d’Italia”, ha detto nell’intervista. Poi ha aggiunto: “Quando mandavo le foto ai miei genitori dal set, mio padre mi diceva che assomigliavo a sua madre. Questa serie dà voce alle donne come lei che hanno aiutato questo paese ad essere quello che è”.

Le nonne sono custodi di un passato importante, di imprese che – seppur in piccolo – hanno contribuito a disegnare il nostro futuro. La Sposa è proprio la storia di Maria, una femminista ante litteram che negli anni Sessanta si ritrova a scontrarsi con un mondo a misura di uomo. Una donna che basa la sua intera vita e le sue scelte sull’amore e sul valore della famiglia, che per lei è tutto.

Ma c’è molto di più dietro questa paladina del sud: “Maria dona il suo amore agli altri, sarà leader nel suo essere donna e insegnerà i diritti ai lavoratori: è capace di vedere con lungimiranza”. Non appare strano il parallelismo tra Maria e la nonna alla quale l’attrice era profondamente legata, protagonista di ricordi impossibili da dimenticare.

Serena Rossi, l’amore per il figlio Diego (e per Davide)

La Sposa racconta di un passato lontano, ma non troppo, che ha avuto profonde ripercussioni nel nostro presente. E Serena Rossi conosce bene il valore di ciò che è stato, per questo un pensiero non poteva che andare anche al suo piccolo Diego: “La dedico a mio figlio e ai bambini come lui che saranno gli uomini di domani: è importante che guardino al nostro passato per creare il loro futuro”.

Guardare al passato per vivere meglio il presente e preparare un futuro migliore. E il comune denominatore di questi “tempi” è l’amore, senza il quale tutto avrebbe davvero poco senso. Lo stesso sentimento che domina la vita di Serena Rossi, che da tanti anni fa coppia fissa con Davide Devenuto, dopo il fatidico incontro sul set di Un Posto al Sole. Tra di loro il feeling non è nato subito (erano entrambi già impegnati), ma dopo qualche tempo è scoccata la scintilla.

Il futuro di Serena brilla di una luce intensa e calda, non solo dal punto di vista professionale ma anche da quello personale. E chissà se prima o poi realizzerà il sogno che aveva da bambina di convolare a nozze con una bella festa, circondata da tutti i suoi affetti. Non è nei programmi, ma – come si suol dire – “mai dire mai”.