Venezia 2021: Serena Rossi, il perfetto tubino nero che sta bene a tutte

editato in: da

Venezia 2021, Serena Rossi incanta col tubino nero

Serena Rossi, madrina di Venezia78, abbandona il glamour del red carpet per un look tanto sobrio quanto efficace e ci insegna come portare il perfetto tubino nero aderente, il capo più versatile che dobbiamo avere nell’armadio.

Alla Mostra del Cinema di Venezia, Serena Rossi si è trovata a sfidare alcune delle donne più affascinanti dello spettacolo. A cominciare da Charlotte Gainsbourg che a 50 anni ha sfilato sul tappeto rosso in mini dress, con pochissimo trucco e i capelli arruffati, puntando tutto sulle gambe e con successo.

Tubino nero Puoi acquistare online una versione corta e low cost dell'abito di Serena Rossi

Per non parlare di JLo, sbarcata al Lido mano nella mano con Ben Affleck, indossando un fantastico abito in pizzo bianco. E poi Penelope Cruz, Jamie Lee Curtis, una splendida Martina Colombari, Melissa Satta in viola, Ambra e l’elenco potrebbe essere ancora lunghissimo.

Ma Serena Rossi ha sempre giocato la carta della sorpresa, cambiando stile e pettinatura, sfilando con un caschetto midi che ormai è il taglio del momento, vedi anche Michelle Hunziker. Bellissimo l’abito a sottoveste per il photocall in riva al mare o gli abiti da sera di Armani o il look scintillante di Philosophy con cuff earring, per non parlare del suo completo col bustier nero ad alta seduzione.

Anche gli outfit da giorno sono speciali e tutti diversi: dal top crop al maxi vestito celeste del tutto simile a quello indossato da Meghan Markle durante il viaggio in Australia.

La madrina di Venezia78 ci ha stupite ancora una volta col più classico degli abiti, il tubino nero, scelto recentemente anche da Letizia di Spagna. La Rossi sfoggia un look minimal: abito in maglia nera, lungo fino alle caviglie, aderente, con piccolo scollo a V e maniche cortissime. Ai piedi ciabattine nere, abbinate a una borsa a secchiello in cuoio. Serena si è raccolta i capelli in una pratica coda di cavallo e il trucco è essenziale. Molto efficace la catena d’oro con ciondolo che impreziosisce l’outfit, altrimenti fin troppo austero.