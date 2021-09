Venezia 2021, Serena Rossi: il caschetto è divino e poi conquista col top crop

editato in: da

Venezia 2021, Serena Rossi: caschetto biondo e top crop

Il vero colpo di scena di Venezia 78 in fatto di look è il caschetto biondo di Serena Rossi. La madrina della Mostra del Cinema di Venezia si è presentata sul primo red carpet dell’edizione 2021 con un taglio di capelli fenomenale diventato già di tendenza. E per l’outfit di giorno scopre il pancino con un top crop Seventies.

Dopo il suo arrivo in Laguna con la frangia e dopo il tradizionale photocall tra le onde con l’abito-sottoveste, firmato Armani Privé, e la coda di cavallo ultra chic, Serena Rossi stupisce tutti debuttando sul red carpet rivoluzionando il suo look.

L’attrice incanta col caschetto medio, pari, scegliendo balayage biondo chiaro in contrasto con la base scura. Serena indossa un abito rosa cipria di Armani che è un sogno romantico. Si tratta di un modello a sirena, impreziosito da ricami, il corpetto a bustier sottolinea il décolleté reso bon ton dal tulle trasparente. Ad essere scoperte sono solo le braccia e le spalle. Tanto è delicato il rosa pallido del vestito, tanto è deciso il color prugna del rossetto che crea una perfetta armonia cromatica con la carnagione e il nuovo biondo dei capelli. Il make up è firmato da Giovanni Pirri per Armani Beauty.

A illuminarle il viso ci pensano dei pendenti in diamante, realizzati da Cartier. Al suo fianco c’è il compagno Davide Devenuto. I due si scambiano sguardi innamorati e sono bellissimi insieme.

Altro giorno, altro look. Serena Rossi è pronta ad affrontare i nuovi impegni del Festival e l’outfit mattutino si compone di un top crop castigato a mezze maniche, rosso e bianco, che abbina a dei pantaloni bianchi a culotte, con decori in sangallo. Borsa e sandali ultra flat con borchie sono bianchi.

Da vera madrina del Festival, Serena Rossi ruba la scena alle star e sul red carpet la sfida dei look è entrata nel vivo.