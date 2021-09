Venezia 2021, Serena Rossi in rosa seduce tra le onde. E poi sceglie il tailleur di tendenza

editato in: da

Venezia 2021, Serena Rossi: dall’abito-sottoveste al tailleur pantaloni rosa

Serena Rossi è la madrina ideale del 78esimo Festival di Venezia e per le tradizionali foto in riva al mare sceglie un abito ultra chic, firmato Armani Privé, che è pura seduzione. Ma vissuta con ironia. E per il look da giorno sceglie il tailleur pantalone rosa che tutte dobbiamo avere.

Dopo il suo debutto in bianco in Laguna, Serena Rossi opta per un altro colore, il rosa, simbolo di femminilità per eccellenza, che lei declina in tutte le sfumature. E così eccola indossare il primo abito da sera per il photocall tra le onde. Si tratta di un abito-sottoveste, creato da Armani Privé, color corallo, dalle spalline sottili, gonna ampia, lunga ben oltre le caviglie e impreziosito da ricami floreale argento. Un vestito da diva che fa sognare, anche grazie alla scollatura profonda che mette in risalto il décolleté dell’attrice e lascia scoperta la schiena abbronzata.

Serena Rossi mostra il suo lato sensuale giocando a piedi nudi tra le onde per la gioia dei fotografi, ma non perde l’energia, la vitalità e la grande simpatia che da sempre la contraddistingue, fin da quando cantava la sigla di Un posto al sole o recitava al fianco di Elena Sofia Ricci nella prima stagione di Che Dio ci aiuti. Il suo look è perfetto sotto tutti i punti di vista. Fatta sparire la frangia, non da tutti apprezzata, i capelli raccolti in una coda di cavallo bassa e i gioielli ridotti a un bracciale di brillanti definiscono il giusto stile frizzantino di chi ha ironia da vendere.

Trascorsa la serata, nuovi impegni attendono Serena Rossi alla Mostra del Cinema di Venezia. Dunque, eccola di giorno presentarsi con un delizioso tailleur pantalone rosa, il completo preferito dalle teste coronate più eleganti d’Europa, da Letizia di Spagna a Kate Middleton.

Quello indossato da Serena è composto da una giacca a doppio petto e pantaloni alla caviglia che lei abbina a una semplice t-shirt bianca. Gli accessori sono color cuoio, la borsa a mezzaluna con catena in metallo e dei sabot intrecciati. Semplicemente divina, l’outfit che tutte potremmo indossare.