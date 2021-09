Venezia 2021, Serena Rossi osa col bustier in pizzo snellente: è un successo

editato in: da

Venezia 2021, Serena Rossi seduce col bustier in pizzo

Serena Rossi continua a incantare la Mostra del Cinema di Venezia di cui è madrina. Per la seconda serata osa con il look total black e seduce indossando un bustier nero di grande effetto.

Energica, ironica, divertente e ultra femminile, Serena Rossi riflette tutti questi aspetti negli outfit con cui si è mostrata fino ad ora a Venezia78. A cominciare dal completo bianco con cui è sbarcata in Laguna, passando per l’abito color corallo di Armani Privé per il tradizionale photocall in riva al mare. Poi il debutto in Armani sul red carpet con un vestito a sirena rosa pallido estremamente raffinato.

Ma la Rossi ci ha fatto intendere che è pronta a stupirci coi suoi look. E così prima si presenta con la frangia, poi se la toglie. Prima si fa fotografare coi capelli lunghi raccolti in una coda e poi sfila sul tappeto rosso con il caschetto midi, biondo.

Sulla linea del cambiamento di stile, Serena Rossi abbandona le mise romantiche per sfoggiare un grintoso smoking da sera nero che abbina a un bustier con corpetto in pizzo. Il corpetto, dall’effetto snellente, dona un tocco di seduzione ai pantaloni a vita alta con spacco sulle caviglie, dettaglio molto amato da Letizia di Spagna. Il décolleté è impreziosito da un’importante collana in diamanti, mentre ai piedi indossa delle Sergio Rossi. L’attrice è in splendida forma. Il suo segreto di bellezza è la dieta mediterranea che abbina al reformer pilates, come riporta Il Gazzettino.

Al suo fianco c’è sempre il compagno Davide Devenuto, anche lui in completo scuro, ma con camicia bianca. I due si mostrano in perfetta sintonia, si scambiano sguardi complici e si concedono ai fotografi mano nella mano. Serena e Davide si sono conosciuti sul set di Un posto al sole di cui la Rossi cantava la sigla.