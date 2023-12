Serena Rossi e Fabio Balsamo in una commedia natalizia tutta da gustare: cosa fareste, voi, se arrivasse in visita l'Arcangelo Gabriele?

Fonte: Ufficio Stampa MNcomm L'attrice Serena Rossi

Serena Rossi è tra le attrici più amate degli ultimi anni. Si muove con abilità tra televisione e cinema e, con Beata Te, ha dimostrato di poter dire ampiamente la sua anche in ambito streaming. Non è stata la sua prima esperienza su una piattaforma, ma di certo la più esaltante in termini di numeri positivi registrati. Per questo si può parlare di Serena Rossi da record, dal momento che Beata te è stato il film Sky Original più visto del 2022 e il terzo più visto di sempre.

Beata te, trama e cast

Beata te è uno dei film più simpatici e dolci degli ultimi anni. Diretta da Paola Randi, questa commedia vede come protagonista Marta, interpretata da Serena Rossi. Ha quarant’anni, è single e ha una vita molto piena. Lavora infatti come regista teatrale e si sente soddisfatta degli obiettivi raggiunti.

Sta per portare in scena una versione propria di Amleto e la tensione si fa sentire. È però del tutto ignara del fatto che qualcuno dall’alto l’ha scelta per farle visita. Si tratta dell’Arcangelo Gabriele, che ha le fattezze di Fabio Balsamo dei The Jackal. Nel giorno del suo quarantesimo compleanno, le annuncia che presto avrà un figlio.

Lei non è però affatto convinta di voler diventare madre e, dopo aver stentato a credere a tutto ciò ovviamente, chiede del tempo. L’Arcangelo Gabriele, un po’ diverso dal canone descritto, si dice particolarmente sorpreso da questa reazione. Un dono dal cielo dovrebbe essere apprezzato e non considerato quasi come un peso.

Decide però di accettare. C’è una data di scadenza, ovviamente, perché non si può attendere per sempre. Nel frattempo la affianca e sperimenta un po’ di vita umana. Si trasferisce a casa sua, il che creerà non pochi fraintendimenti. Soprattutto, però, le starà al fianco in questa fase altamente delicata della sua vita.

La regista ha una scelta complessa dinanzi a sé, che in fondo coinvolge un po’ tutti. Di certo la visita di un Arcangelo non è la normalità, ma decidere se accettare la genitorialità e lo stile di vita che comporta, lo è eccome.

La domanda che si porrà è una: cosa le serve per dirsi felice? Ha bisogno di qualcuno? Di un compagno, un figlio o chi sa cos’altro? Un percorso emozionale ed esilarante, al fianco di un amico insolito a dir poco e dalla battuta pronta (e l’accento insospettabile). Nel cast spazio anche a Paola Tiziana, Gianni Ferrari, Elisa Di Eusanio e Corrado Fortuna, tra gli altri.

Beata te, regalo di Natale

Cosa guardare a Natale? Lo streaming offre numerose possibilità, ma anche la televisione in chiaro non scherza. Al di là delle solite proposte, che tornano in loop, anno dopo anno, ecco Beata te, che fa il suo esordio al di fuori della piattaforma Sky.

Niente decoder e niente abbonamento a NOW in questo caso. La sera di lunedì 25 dicembre, alle ore 21.00 su TV8, Serena Rossi e Fabio Balsamo saranno pronti a intrattenere milioni di italiani. La commedia è esilarante e tratta dall’opera teatrale Farsi Fuori, di Luisa Merloni.