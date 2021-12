Roberto Bolle: “Il mio Danza con me ironico con Serena Rossi e Lillo”

Roberto Bolle su Instagram: fisico perfetto ed eleganza

Il 2022 si apre all’insegna dell’arte e della danza. È diventata ormai una tradizione per la Rai quella di dare il via al nuovo anno in compagnia di Roberto Bolle, che torna anche questa volta con Danza con me, lo show che lo vede protagonista per la quinta edizione consecutiva nelle vesti di ballerino – ovviamente – e di padrone di casa.

Nella sede milanese della tv di Stato la star del balletto e icona mondiale di bravura ed eleganza ha presentato alla stampa il programma, le cui registrazioni sono già state fatte nei giorni scorsi. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Danza con me, quando e dove vedere lo show di Roberto Bolle

Come vuole la tradizione, Danza con me andrà in onda in prima serata su Rai Uno per il primo giorno del nuovo anno, dunque l’1 gennaio 2022.

“È un evento identitario per Rai, che davvero caratterizza lo start del nuovo anno; è un rito propiziatorio, ancora di più quest’anno – ha annunciato il direttore di rete Stefano Coletta – La danza resituisce alla platea non solo l’appuntamento con Roberto Bolle e le persone straordinarie che ci saranno, ma è come un non luogo, una dimensione senza spazio né tempo”.

Danza con me, chi condurrà insieme a Roberto Bolle

Accompagnatori speciali di questa serata saranno Serena Rossi e Lillo per cui Bolle ha speso parole importanti: “Serena è un’amica speciale, è un volto molto amato ma è straordinaria nel relazionarsi con il pubblico e con le persone con cui lavora, divertendosi e facendo divertire, è genuina e spontanea e Lillo accentua questa vena ironica e comica sia di Serena che mia, lui si è messo molto in gioco, ma sa anche ballare molto bene, siamo due ballerini di alto livello a confronto”.

L’obiettivo è quello di portare nelle case degli italiani la danza, sia classica che contemporanea, ma di riuscire anche a divertire e giocare con il pubblico: “Sarà uno spettacolo di bellezza, di poesia, ma anche di ironia e la conduzione con Serena Rossi e Lillo dà la misura di tutto questo”, ha aggiunto Roberto Bolle.

Danza con me, Roberto Bolle e l’omaggio a Carla Fracci

Il ballerino ha anche annunciato che la serata si aprirà con un grande omaggio a Carla Fracci e non poteva essere diversamente. L’étoile è morta solo pochi mesi fa ed era comprensibile che Roberto Bolle volesse dedicare a lei lo show, lei che ha portato ancor prima di lui la bandiera italiana della danza in giro per il mondo.

“Apriremo con un ricordo, con delle immagini inedite che avevamo registrato quando è venuta alla prima edizione del 2016 e sono immagini divertenti e toccanti allo stesso tempo, chiesi a Carla di fare un saluto di pochi secondi per la sigla, era l’1 di notte, e nonostante fosse lì da tutto il giorno si è messa a ballare tutta una canzone per 4 minuti e questo dava l’idea del fuoco che c’era dentro di lei”, ha spiegato.

Durante la serata poi ci sarà spazio per tantissimi ospiti: da Alessandro Borghi a John Malkovic, da Colapesce e Dimartino a Valerio Lundini. E poi Franca Leosini, Diana Del Bufalo e tanti altri.