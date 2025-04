Aurora Ramazzotti in vacanza con Eros (ma mamma Michelle Hunziker assente)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Aurora Ramazzotti

Tempo di relax per Aurora Ramazzotti che ha deciso di trascorrere le vacanze di primavera in Messico con papà Eros, Goffredo Cerza e il piccolo Cesare. Assente invece mamma Michelle Hunziker.

Aurora Ramazzotti in vacanza con Eros

In occasione delle vacanze di Pasqua, Aurora Ramazzotti ha deciso di concedersi una vacanza a base di sole, mare e spiagge bianche. La conduttrice e influencer è volata in Messico, per la precisione a Playa Del Carmen, con tutta la famiglia, condividendo i momenti più belli del soggiorno su Instagram.

Proprio dalle immagini condivise da Aurora scopriamo i suoi compagni di viaggio. Non solo Goffredo Cerza, futuro marito della giovane Ramazzotti, e il piccolo Cesare, nato dal loro amore. Ma anche Eros Ramazzotti, accompagnato da Raffaella Maria e Gabrio Tullio, figli del cantante frutto del legame con Marica Pellegrinelli.

Nelle foto pubblicate sui social il gruppo si diverte, fra passeggiate, giornate in spiaggia e pasti a base di guacamole. Fra gli scatti più divertenti quello che ritrae Cesare mentre assapora questa deliziosa salsa. “Cesare si trasformerà in guacamole a fine vacanza”, ha scherzato.

In altre immagini Raffaella Maria tiene per mano il bimbo, mentre Gabrio Tullio spinge il suo passeggino, emozionando tantissimo i follower.

L’assenza di Michelle Hunziker

In tanti hanno notato l’assenza di Michelle Hunziker dalla vacanza in famiglia. Come è noto la conduttrice ha un ottimo rapporto non solo con la figlia, ma anche con l’ex marito.

Con molta probabilità però la scelta di Michelle di non partire per il Messico sarebbe legata alle registrazioni delle nuove puntate di Striscia la Notizia. La showgirl infatti è tornata a guidare il programma di Antonio Ricci insieme a Gerry Scotti.

Nessuna lontananza dunque, ma impegni di lavoro che hanno tenuto Michelle lontano dalla vacanza di famiglia. La conduttrice, dopo l’addio a Tomaso Trussardi, da cui ha avuto le figlie Sole e Celeste, attualmente è single e decisa a concentrarsi sul lavoro.

Negli anni, Michelle è riuscita a ritrovare la serenità e a ricostruire il rapporto con Eros Ramazzotti. Un matrimonio, il loro, celebrato negli anni Novanta e terminato a causa dell’avvicinamento della Hunziker ad una setta.

In passato la stessa conduttrice aveva rivelato di essere stata allontanata dal marito e messa di fronte all’obbligo di lasciarlo, proprio a causa del legame con la setta. Un incubo terminato, per fortuna, grazie al suo coraggio e alla scelta di ribellarsi.

Con il passare degli anni Michelle ha creato un legame davvero speciale con Eros Ramazzotti e ora i due sono come fratelli. “Lui c’è sempre per me. E io ci sarò sempre per lui – ha spiegato più volte la Hunziker, smentendo però qualsiasi possibilità di un ritorno di fiamma con l’ex marito e padre della primogenita Aurora -. È come un fratello per me. Forse Aurora non lo sa, ma tra noi c’è un legame speciale. A volte è incredibile: quando non ci sentiamo per un po’ e magari non sto bene, mi arriva un suo messaggio, “Ciao, come stai?”