Mercoledì 4 dicembre va in onda l’ultima puntata di This is Me. Dopo aver legato il proprio volto e nome a Verissimo, Silvia Toffanin ha corso un rischio, mettendosi alla prova con un programma in prima serata. Il risultato? Un successo clamoroso. Infine, stando agli ospiti annunciati, anche questo appuntamento conclusivo si preannuncia decisamente imperdibile.

This is Me, un ospite speciale

L’ultima puntata di This is Me, con Silvia Toffanin, va in onda in prima serata su Canale 5, stasera mercoledì 4 dicembre, a partire dalle ore 21:20. Visibile ovviamente in contemporanea con la messa in onda oppure on demand, sfruttando la piattaforma Mediaset Infinity.

Lo show è legato al talent più longevo e amato della televisione italiana, Amici. La creatura di Maria De Filippi ha offerto al mondo dello spettacolo numerosi artisti, tra cantanti e ballerini. Ciò che il programma si propone di fare è una sorta di viaggio nel tempo, passando in rassegna i percorsi dei maggiori talenti entrati nella celebre scuola. Si pone in evidenza il lungo viaggio compiuto, fino a oggi. Tutti trasformati nell’aspetto e nelle esperienze, come nel caso di Alessandra Amoroso e Annalisa, protagoniste della seconda puntata.

Giunto ai saluti, il programma si conclude con un intervento decisamente particolare, quello di Pier Silvio Berlusconi. Silvia Toffanin ospita in studio il proprio compagno e padre dei suoi figli. A ciò si aggiunge ovviamente il fatto che si tratti dell’amministratore delegato di Mediaset.

La sua presenza ha un valore speciale, dal momento che intende riconoscere pubblicamente l’immane valore di Amici per il mondo dello spettacolo italiano in genere, ma soprattutto per Mediaet.

Attraverso la sua Fascino, Maria De Filippi ha apportato numerose novità nel palinsesto dell’azienda, fino a divenirne la regina, indiscutibilmente. Amatissima da chiunque, rappresenta il vero punto di riferimento della rete. Basti pensare che a lei è stato chiesto di rinnovare La Talpa, poi affidato a Diletta Leotta per il grande rilancio di quest’anno. Quella di Berlusconi sarà dunque una celebrazione doverosa.

This is Me, ospiti e anticipazioni della terza puntata

Un gran numero di ospiti si alterneranno nell’ultima puntata di This is Me. Nomi decisamente cari a tutti gli appassionati di Amici, che nel corso degli anni hanno seguito tutte le edizioni. In questo revival del talent di Maria De Filippi non poteva di certo mancare Elodie, tra le artiste più apprezzate del momento.

Negli ultimi anni la sua carriera è definitivamente esplosa, come dimostrano anche le sue partecipazioni al Festival di Sanremo, come cantante e conduttrice. Carlo Conti l’ha inoltre scelta anche per l’edizione 2025, che la vede nella mini lista delle favorite per la vittoria finale.

È tanto cambiata rispetto a quanto sedeva ai banchi del talent. Il suo carattere è però rimasto lo stesso. Non sa mentire dinanzi a una telecamera ed è sempre pronta a dire ciò che pensa, con assoluta schiettezza.

Al suo fianco però tanti altri nomi ben noti:

Alessandro Cavallo;

Mattia Zenzola;

Alberto Urso;

Enrico Nigiotti;

Sebastian Melo Taveira;

Giulia Pauselli;

Wax;

Dustin;

Riki Marcuzzo.

Non soltanto il racconto delle loro storie e dei percorsi artistici. Spazio anche a tanto spettacolo, ovviamente. Tra gli ospiti, largo all’ironia di Geppi Cucciari, così come a tanta altra musica, con Rkomi, Noemi e i Pooh pronti a esibirsi in studio.

Silvia Toffanin però non intende concentrarsi unicamente sugli studenti di Amici. È infatti giusto e doveroso dare un merito anche a chi è stato dall’altra parte, pronto a sorreggersi, aiutarli e criticarli. Cinque volti storici, di cui uno ancora attivamente coinvolto nella trasmissione. Parliamo di Alessandra Celentano, che avrà al fianco Peppe Vessicchio, Rossella Brescia, Kledi Kadiu e Garrison Rochelle. Il tutto arricchito poi dalla presenza di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini.