I programmi Mediaset che iniziano a settembre 2025, il calendario

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Ansa Simona Ventura torna al Grande Fratello a settembre

L’estate è ormai agli sgoccioli e le giornate iniziano ad accorciarsi, mentre i palinsesti televisivi si preparano a dare il via a una nuova stagione autunnale ricca di novità e conferme. Dopo mesi di programmi estivi, grandi eventi musicali, falò di confronto, cinema e serialità, il ritorno dei palinsesti Mediaset promette di accompagnarci con intrattenimento e informazione, tra volti noti e nuove proposte televisive a partire da settembre.

I programmi Mediaset in partenza a settembre

Il daytime di Canale 5 si apre con una novità importante: a partire da lunedì 1 settembre, Gianluigi Nuzzi ci terrà compagnia con Dentro la Notizia, un nuovo programma che prende il posto di Pomeriggio 5. Dal lunedì al venerdì, alle 17:00, Nuzzi approfondirà storie di attualità, inchieste e fatti che catturano l’attenzione dei telespettatori, con un taglio informativo capace di combinare cronaca e approfondimento.

Non finisce qui: lunedì 8 settembre torna anche Barbara Palombelli con una nuova edizione di Forum. A partire dalle 11:00, il tribunale di Canale 5 riapre le porte con casi nuovi e storie da discutere, in un confronto sempre acceso e coinvolgente. Il ritorno di Forum coincide con la ripartenza dei programmi di punta del daytime Rai, come Unomattina, Storie italiane e La vita buona, regalando agli spettatori una programmazione mattutina ricca di spunti e intrattenimento.

A metà settembre riparte anche Verissimo: Silvia Toffanin riapre lo studio il 13 e 14 settembre con un doppio appuntamento nel weekend alle 16:30. Il talk show pomeridiano torna con interviste esclusive, storie di vita e approfondimenti sui protagonisti del mondo dello spettacolo, confermandosi uno dei punti di riferimento del palinsesto Mediaset.

Ma Silvia Toffanin sarà impegnata anche in prima serata: Pier Silvio Berlusconi ha infatti annunciato due nuovi appuntamenti, This is Me e Verissimo Speciale Prime Time, che promettono sorprese e momenti di grande spettacolo.

Lunedì 15 settembre riparte anche Mattino Cinque News, guidato dalla coppia ormai consolidata Francesco Vecchi e Federica Panicucci. La trasmissione, in onda dalle 8:00 subito dopo il TG5 Mattina, continuerà a offrire aggiornamenti, approfondimenti e ospiti per accompagnare i telespettatori nelle prime ore della giornata.

A chiudere il mese, torna uno dei programmi pomeridiani più amati e iconici di Maria De Filippi: Uomini e Donne. A partire dal 22 settembre, il dating show più famoso della tv italiana tornerà con i troni, confermandosi come appuntamento imperdibile per chi ama storie d’amore, emozioni e colpi di scena.

Le prime serate Mediaset a partire da settembre

Se gli appuntamenti della giornata promettono di intrattenere i telespettatori dalle prime ore del mattino fino al pomeriggio, anche le prime serate Mediaset non deludono, con una programmazione ricca di novità e conferme.

Su Rete 4, si parte lunedì 1° settembre con Quarta Repubblica, il talk di approfondimento politico condotto da Nicola Porro, seguito martedì 2 settembre dal ritorno di È Sempre Cartabianca, il programma di Bianca Berlinguer. A inizio settembre tornano anche Fuori dal Coro con Mario Giordano, mentre venerdì 12 settembre è il turno di Quarto Grado, il talk di cronaca guidato da Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi.

Non manca l’intrattenimento: su Canale 5, dal 29 settembre, torna Il Grande Fratello con una nuova edizione Nip. Al timone una spumeggiante Simona Ventura, pronta a guidare i concorrenti in questa nuova stagione ricca di sorprese, emozioni e colpi di scena.

Tra le indiscrezioni più calde, poi, quella legata alla possibilità che a settembre possa partire una nuova edizione di Temptation Island, il programma condotto da Filippo Bisciglia che ha ottenuto una pioggia di ascolti nel corso dell’estate.