Palinsesti Mediaset, quando partono i daytime di Canale5

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Silvia Toffanin

Mediaset è pronta a dichiarare guerra alla Rai, o almeno così sembrerebbe dall’organizzazione del palinsesto di Canale5, dove a settembre ripartiranno gli show del daytime più amati dal pubblico. A differenza della tv di Stato però la rete sta attuando una strategia diversa, che vedrà iniziare le varie trasmissioni in date sfalsate: sarà il sistema giusto per vincere la gara degli ascolti tv?

Palinsesti Mediaset, apre Dentro la Notizia di Gianluigi Nuzzi

Ad aprire il palinsesto autunnale di Canale5 ci penserà Gianluigi Nuzzi con la versione “rivisitata” di Pomeriggio Cinque. Il programma si intitolerà Dentro la notizia e partirà l’1 settembre: andrà in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 17, e proporrà approfondimenti su storie, fatti e attualità.

Una nuova direzione per il programma, che anche con la conduzione di Myrta Merlino, era rimasto troppo legato all’immagine di Barbara D’Urso (ufficialmente approdata alla concorrenza con la partecipazione a Ballando con le stelle) tanto da non riuscire a raggiungere i risultati sperati. Il taglio più giornalistico dovrebbe invece andare a sfidare il diretto concorrente, ovvero La vita in diretta di Alberto Matano, che negli ultimi anni ha raggiunto ascolti strabilianti.

Il lunedì successivo, ovvero l’8 settembre, avrà inizio una nuova edizione di Forum, sempre condotto da Barbara Palombelli. Il tribunale di Canale5 aprirà le porte in concomitanza con tutti i programmi del daytime di Rai1, da Unomattina a È Sempre Mezzogiorno, da Storie Italiane a La Vita in Diretta, e sarà in palinsesto come sempre ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 11.

Verissimo e Mattino Cinque News ripartono a metà settembre

Tra i programmi Mediaset più amati torna anche Verissimo, con le prime puntate in programma il 13 e il 14 settembre. Silvia Toffanin sarà in onda anche quest’anno con il doppio appuntamento del weekend, ogni sabato e domenica alle 16.30. La conduttrice ritornerà salda al comando dello show che giunge quest’anno alla trentesima edizione, ma sappiamo che ci saranno nuove sfide all’orizzonte per lei.

Pier Silvio Berlusconi infatti ha annunciato che la presentatrice sarà impegnata anche in prima serata con This is Me e con un nuovo appuntamento, Verissimo Speciale Prime Time. Una novità per il palinsesto di Canale5, che vedrà Toffanin impegnata con quattro puntate all’insegna dell’attualità, della cronaca, ma anche dello spettacolo.

Lunedì 15 settembre si riprende con Mattino Cinque News, affidato alla coppia ormai rodata formata da Francesco Vecchi e Federica Panicucci, padroni di casa ormai da quasi dieci anni. La trasmissione andrà in onda come di consueto a partire dalle 8, dopo il TG5 Mattina.

Il mese di settembre si chiuderà con uno dei programmi più apprezzati dal pubblico di Canale5: parliamo ovviamente di Uomini e Donne, un appuntamento irrinunciabile ormai per milioni di italiani appassionati dalle storie d’amore – e non solo – del salotto pomeridiano di Maria De Filippi. Il dating show più famoso della tv italiana ripartirà il 22 settembre. Rimane ancora da definire invece la data di inizio di Amici, che tornerà come già da qualche anno la domenica pomeriggio, in onda prima dell’appuntamento con Verissimo.