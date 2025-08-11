Cresce l'attesa per il ritorno di Carmelita in tv: una partecipazione, quella nello show di Milly Carlucci, che sta facendo chiacchierare parecchio

Getty Images/Fascino Milly Carlucci, Barbara D'Urso, Maria De Filippi

Barbara D’Urso torna in tv dopo due anni di lontananza. La conduttrice è tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle che, come ogni anno, sfiderà a partire dal prossimo settembre Tu si que vales. Uno dei programmi di punta di Mediaset, ex casa di Carmelita. Per molti, dunque, un sfida imperdibile, decisamente agguerrita. Ma secondo Maria De Filippi, che produce il varietà con la sua casa di produzione Fascino, non sarà proprio così.

La Fascino di Maria De Filippi interviene sulla sfida con Ballando con le Stelle

La presenza di Barbara D’Urso nel cast di Ballando con le Stelle 2025 ha sollevato una serie di riflessioni sulla possibilità che l’edizione che segna il ritorno della conduttrice in tv, peraltro in Rai, nella rete concorrente a quella che è stata la sua casa televisiva per decenni, possa minare gli ascolti di Tu si que vales, la trasmissione di Maria De Filippi.

L’ufficio stampa della Fascino ha però smentito tutto a Fanpage, rimarcando che non c’è sfida tra i due programmi. Il motivo è presto detto: Ballando con le stelle 2025 partirà un’ora prima e chiuderà più di un’ora dopo, difficile pensare possa esserci una reale sfida agli ascolti tv con Tu si que vales.

“La motivazione per la quale la società di produzione di Maria De Filippi non contempla la possibilità di una sfida in termini di ascolti tv è contestualizzata alle scelte che Mediaset sta facendo rispetto gli orari di apertura e chiusura”, fa sapere il portale.

Pier Silvio Berlusconi lo ha annunciato durante la presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset: “Con Maria De Filippi abbiamo già concordato che Tu si que vales possa chiudere a mezzanotte, mentre per altri programmi, tipo reality show con narrazioni più ampie, ci riserviamo la facoltà di scegliere di volta in volta in base alle esigenze”.

“Per cui Fascino ritiene impossibile tenersi – si legge sul sito – sulla stessa linea di valutazione ed esclude che la presenza di Barbara D’Urso sia una minaccia reale per giustificare la presenza di una gara in una pista dove, dati alla mano, non c’è la prospettiva di poter scendere per contendersi la stessa coppa”.

Il rapporto tra Barbara D’Urso e Maria De Filippi

Il rapporto tra Maria De Filippi e Barbara D’Urso non è mai stato ufficialmente definito come conflittuale, ma ci sono state diverse occasioni in cui sono emerse tensioni e frecciatine, specialmente dietro le quinte. Sebbene non ci sia mai stata una rottura dichiarata, molti eventi e dichiarazioni suggeriscono una certa rivalità, soprattutto a livello professionale.

Quando Barbara D’Urso era ancora al timone di Pomeriggio 5 e Live-Non è la D’Urso, Maria De Filippi avrebbe espressamente chiesto e ottenuto dal Biscione una clausola nel suo contratto che proibisse alla collega di trattare i temi dei suoi programmi e di sfruttare i personaggi delle sue trasmissioni.

Richiesta arrivata dopo che Pietro Delle Piane, il compagno di Antonella Elia, aveva messo in discussione – proprio nel salotto di Barbarella – la veridicità di Temptation Island Vip, al quale aveva partecipato con la soubrette.

“È uno show, non è la vita. Lì ho recitato un ruolo”, aveva dichiarato l’attore, mandando su tutte le furie Maria De Filippi, che all’epoca era intervenuta con un duro comunicato e relative azioni legali.