Grande Fratello 2025, quando inizia: la data e tutte le novità

Il "Grande Fratello" 2025 ha una data ufficiale. Simona Ventura alla guida della versione NIP, poi toccherà ad Alfonso Signorini

Pubblicato: 11 Agosto 2025 19:27

Simona Ventura e Alfonso Signorini

L’attesa è finita: il Grande Fratello 2025 è pronto a spalancare la porta rossa, e quest’anno lo farà in una versione tutta nuova. Via il “generico settembre” che ci ha tenuto in sospeso nelle ultime edizioni: ora c’è una data precisa, già cerchiata in rosso sul calendario di ogni fan. La curiosità cresce, le indiscrezioni si moltiplicano e il toto-concorrenti è ufficialmente partito. Ma quest’anno non si parlerà solo di chi entrerà nella Casa: a fare rumore è soprattutto la doppia conduzione e le possibili novità che stravolgeranno il reality di Canale 5.

La data d’inizio e la doppia anima del nuovo GF

Segnatevela: lunedì 29 settembre 2025, in prima serata su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity, parte la nuova edizione del Grande Fratello 2025. Al timone, per la prima volta nella storia recente del programma, ci sarà Simona Ventura: rientro in grande stile a Mediaset dopo l’esperienza da opinionista a L’Isola dei Famosi di Veronica Gentili. Lei guiderà la versione NIP – quella con concorrenti non famosi – che, secondo i piani, dovrebbe andare avanti fino a gennaio 2026… o forse anche fino a marzo, se il pubblico dovesse innamorarsene.

E poi? A inizio 2026 entrerà in scena Alfonso Signorini, padrone di casa della versione Gold, popolata da ex gieffini pronti a riportare in vita le dinamiche e le rivalità storiche del format. Il passaggio di testimone tra Simona e Alfonso è già un piccolo evento televisivo di per sé: due personalità forti, due stili opposti, un unico palcoscenico.

Tra rumor e smentite: il cast prende forma (o quasi)

Il gioco delle indiscrezioni è già iniziato. Prima si è parlato di Stefano Bettarini, ex marito della Ventura, come possibile concorrente. Un gossip che sapeva di soap opera, ma che l’ex calciatore ha liquidato con un post: “Buon vento”, scrive su Instagram, smentendo (almeno per ora) qualsiasi coinvolgimento.

Intanto spuntano altri nomi: Gianmarco Steri, ex corteggiatore di Uomini e Donne, sembra deciso a convincere la produzione; poi il misterioso “giocatore di volley di Serie A” avvistato con la moglie vicino agli studi Lumina. E per chi ama le reunion, nella versione Gold si vocifera la presenza di Cristina Plevani, prima storica vincitrice del programma e fresca del trionfo a L’Isola dei Famosi.

Le novità dietro le quinte e possibili colpi di scena

Oltre ai volti che vedremo in Casa, il Grande Fratello promette di rinnovarsi anche nella struttura. La produzione starebbe valutando prove più spettacolari, ambientazioni personalizzate per i concorrenti e nuovi meccanismi di nomination che renderanno le puntate meno prevedibili. Non mancheranno incursioni a sorpresa di ex gieffini, ospiti speciali e momenti pensati per diventare virali sui social: un aspetto ormai imprescindibile per un reality che deve vivere ben oltre il prime time televisivo.

Si parla anche di un ampliamento della Casa, con nuove aree tematiche dedicate al relax e al confronto, ma anche zone “blindate” dove le telecamere mostreranno meno… lasciando spazio alla fantasia (e alla curiosità) del pubblico. Un modo per far crescere l’attesa e scatenare discussioni tra fan e haters, come da tradizione.

