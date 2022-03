Isola, il mistero di Guendalina ed Edoardo Tavassi: come mai non sono in gioco

Isola dei Famosi 2022, il cast ufficiale

Annunciati, ma non ancora entrati: in molti stanno aspettando che Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo sbarchino in Honduras per prendere parte alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi. E il mistero della loro assenza in questi giorni ha fatto chiedere a tanti come mai non siano ancora entrati in gioco. Ci sono state voci, poi smentite. Ma a quanto pare il momento di vederli sbarcare al reality è ormai vicinissimo.

Guendalina ed Edoardo Tavassi: come mai non sono in gioco

Tra le coppie più attese di questa edizione dell’Isola dei Famosi c’è senza dubbio quella formata da Guendalina ed Edoardo Tavassi. Lei è una ex concorrente del Grande Fratello (aveva preso parte all’edizione numero 11), classe 1986, è un’influencer, opinionista e showgirl. Ha già preso parte a un’edizione dell’Isola dei Famosi, inoltre ha partecipato anche a Tale e Quale Show.

Questa volta sarà in coppia con il fratello Edoardo. Inizialmente l’opinionista Deianira Marzano aveva scritto nelle sue Storie su Instagram, senza però fare nomi, che fossero in quarantena (in particolare lei). Notizia che il fidanzato della Tavassi, Federico Perna, ha smentito. Si può sperare quindi che la coppia di naufraghi sbarchi in Honduras nella puntata in onda il 28 marzo.

Di fatto la scelta di ritardare il loro arrivo potrebbe essere semplicemente dettata dalla produzione per non far sbarcare tutti insieme i naufraghi e creare più attesa. Se si guardano i social pare che l’arrivo sia imminente. In un post di qualche giorno fa sul profilo di Guendalina Tavassi era stato scritto: “Le cose belle si fanno attendere.. Manca poco!” E perché il riferimento al reality fosse chiaro era stata aggiunta l’emojii di un’isola e gli hashtag della trasmissione. A corredo due scatti che la vedono in costume. Se i calcoli sono esatti, quindi, la bella influencer e il fratello dovrebbero entrare nella puntata del 28 marzo.

Per ora non ci sono conferme, ma il mistero della loro presenza all’Isola in questi giorni è circolato parecchio, complice anche il fatto che sono in molti a volerli vedere alla prova e integrarsi nel gruppo di naufraghi. E la soluzione alle tante domande arriverà solamente nel corso della terza puntata del reality condotto da Ilary Blasi.

Isola dei famosi, i naufraghi e come sta andando

Intanto il maltempo si è abbattuto su Cayos Cochinos e i naufraghi inizialmente hanno rinforzato la capanna per la notte dopo che era stata messa a dura prova da vento e pioggia. Poi sono stati messi in salvo e allontanati dalle spiagge. Ad aggiornare sulla situazione è stato l’inviato Alvin che, nelle scorse ore, ha rassicurato affermando che la situazione è tornata nella normalità e che il cast della 16esima edizione dell’Isola ha fatto ritorno nelle spiagge.

Quindi tutto dovrebbe essere pronto per la nuova puntata, che si fa attendere, non solo per sapere se finalmente entreranno Guendalina ed Edoardo Tavassi, ma anche per scoprire come stanno andando le cose tra i naufraghi, tra i quali non sono mancati già i primi scontri. E poi per ammirare il nuovo look della padrona di casa, Ilary Blasi infatti sta facendo scintille. Ma non è una novità: già nella precedente edizione del reality aveva ammaliato il pubblico da casa con scelte di stile uniche e diventate in breve tempo dei veri e propri must have.