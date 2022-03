Isola 2022, incroci pericolosi: i naufraghi da tenere sotto controllo

Isola dei Famosi 2022, il cast ufficiale

L’Isola dei Famosi 2022 sta per partire: lunedì 21 marzo 2022, Ilary Blasi dà il via a una nuova edizione affiancata da opinionisti che non sono di certo estranei al reality e che potrebbero movimentare non di poco il gioco e i vip stessi. Nel cast ufficiale, alcuni ex naufraghi e concorrenti di altri programmi tv che nel corso degli anni hanno già regalato alcune dinamiche che sono rimaste nella mente degli spettatori affezionati ai reality, come l’Isola stessa o il Grande Fratello. Tra “fratelli di” e “vecchi” volti, quali sono i naufraghi da tenere sotto controllo per la nuova edizione.

L’Isola dei famosi, i naufraghi da tenere sotto controllo

A partire da lunedì 21 marzo 2022, L’Isola dei Famosi torna con una nuova edizione da non perdere. Ilary Blasi, ancora una volta alla conduzione del programma, è affiancata da due opinionisti che sicuramente molto apprezzati dal pubblico: Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Il cast ufficiale, quest’anno come non mai, è un tripudio di “vecchi volti”, anche del programma stesso: concorrenti singoli o in coppia, che come sempre si sfideranno in un’avventura che, mano a mano, risulterà sempre più difficile per via della fame e dello stress sull’Isola.

Tra tutti i naufraghi, c’è sicuramente qualcuno da tenere sotto controllo, almeno apparentemente, per via del carattere che già abbiamo potuto conoscere in altri contesti. La prima, senza ombra di dubbio, è Guendalina Tavassi: concorrente dell’undicesima edizione del Grande Fratello, è stata eliminata a poche settimane dalla finale nonostante fosse molto amata dal pubblico e abbia continuato ad avere un seguito sui social fino ad oggi. Romana, sempre schietta e protagonista di litigi all’interno del GF, Guendalina partecipa insieme a suo fratello Edoardo Tavassi, anche lui con un buon seguito su Instagram ottenuto negli ultimi anni.

Un’altra concorrente che ha dato prova di essere un osso duro, durante la sua esperienza al Grande Fratello, è Floriana Secondi: vincitrice della terza edizione del reality, romana anche lei, è stata la protagonista indiscussa del programma proprio per il suo carattere “fumantino”, confermato poi nei vari salottini tv in cui è stata ospite, in particolare da Barbara D’Urso

Anche Jeremias Rodriguez, in coppia con suo padre Gustavo a formare la coppia “fratello e padre di Belen”, è da tenere senza dubbio sotto controllo. Lui, al contrario delle prime due, ha collezionato esperienze sia al GF Vip, sia all’Isola dei Famosi nel 2019; anche lui si è fatto riconoscere per via degli scontri all’interno dei programmi in cui ha partecipato, e nel cast potrebbe essere ancora rappresentare il perno delle dinamiche del reality che torna con Alvin come inviato.

Impossibile, poi, non citare Antonio Zequila. Vero protagonista del mondo reality (e ricordato per la furia riversata contro Pappalardo e quel “Mai più” che ha fatto la storia), l’attore è pronto per una nuova avventura su Canale5 e all’insegna delle strategie, dei giochi e delle rivelazioni piccanti sugli altri naufraghi. A chiudere il cerchio, ampissimo, è Carmen Di Pietro. Volto storico della prima annata di reality, è nota per non sapersi risparmiare. In nessuna circostanza.

L’Isola 2022: gli incroci pericolosi tra i naufraghi

Non è un caso il fatto che ci siano degli incroci passati tra due delle naufraghe più attese della seconda edizione a guida Ilary Blasi. Parliamo di Guendalina Tavassi e Floriana Secondi, e in particolar modo di alcune dichiarazioni della prima sulla collega. Qualcuno aveva osato paragonarle, più che altro per il fatto di essere entrambe romane e con un carattere forte, ma Guendalina Tavassi non l’aveva presa molto bene ai tempi. Le due, infatti, si conoscevano da anni perché avevano lavorato insieme come ragazze immagine, e stando alle parole di Guendalina, Floriana avrebbe finto di essere ciò che non è durante la sua permanenza nella Casa.

Come in ogni reality che si rispetti, però, potrebbero rivelare sorprese coloro che partono in sordina e, viceversa, non lasciare il segno i concorrenti che fin da subito attirano l’attenzione. Ciò che potrebbe essere certo, però, è che questo cast dell’Isola dei Famosi è pieno di forti personalità.