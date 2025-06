Vitiligine – Conviverci (al meglio), oltre i luoghi comuni

Nell’evento live sulle nostre piattaforme di Facebook, Instagram e YouTube , ne abbiamo parlato con Emiliano Antiga, Professore Associato in Dermatologia e Venereologia e Direttore della Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia presso l’Università di Firenze, e con Valeria Corazza – Presidente APIAFCO Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza, attiva nell’ambito delle malattie croniche della pelle.

Le indicazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a scopo informativo e divulgativo e non intendono in alcun modo sostituire la consulenza medica con figure professionali specializzate. Si raccomanda quindi di rivolgersi al proprio medico curante prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione riportata e/o per la prescrizione di terapie personalizzate.