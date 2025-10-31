Re Carlo, Harry in pericolo: può fare la stessa fine di suo zio Andrea

Re Carlo ha tolto tutti i titoli ad Andrea e lo ha mandato in esilio. Adesso Harry teme il peggio: potrebbe subire lo stesso trattamento

IPA Harry

Re Carlo ha compiuto un gesto rivoluzionario che passerà alla storia, nel momento in cui ha tolto tutti i titoli reali a suo fratello Andrea che ha perso lo status di Principe. E adesso Harry potrebbe fare la stessa fine, anche perché l’iter procedurale ormai è stato definito.

Re Carlo manda in esilio Andrea

Per privare Andrea del suo titolo di Principe, Re Carlo si è dovuto districare tra 100 anni di legislatura reale, rapporti col parlamento e sentimenti personali. Non è stato semplice mettere in atto una tale procedura. Evidentemente non ha seguito un impulso o non l’ha fatto con leggerezza, tanto per dare una punizione al fratello minore.

Al contrario, è stata una scelta ponderata e sofferta, anche in considerazione dei legami famigliari. Ma la Corona viene prima di tutto, prima ancora delle relazioni affettive.

Andrea ha sbagliato. Fin dai tempi di Elisabetta si è cercato di mettere ai margini della Famiglia Reale Andrea, tanto che fu costretto da sua madre a “mettersi in pensione” perché sarebbe stato inappropriato far rappresentare da lui la Monarchia dopo che erano emersi i primi dettagli sul suo rapporto con Epstein.

Ma i recenti sviluppi hanno fatto precipitare la situazione e non è bastata la rinuncia volontaria da parte di Andrea al titolo di Duca di York. Carlo questa volta è andato fino in fondo, forse seguendo il consiglio di suo figlio William molto più intransigente di lui.

Così, il Re si è fatto largo tra cavilli burocratici e procedure complesse e ha tolto ogni titolo reale ad Andrea, compreso quello di Principe. D’ora in avanti sarà conosciuto come Andrea Mountbatten-Windsor. E dovrà lasciare il tanto conteso Royal Lodge per cui non paga l’affitto da 20 anni.

Pare che la sua destinazione sarà una casa a Sandringham, vicino al castello, così Carlo può controllarlo meglio.

Re Carlo, Harry ha paura

Una volta messa in atto la procedura di revoca dei titoli reali, si potrà applicare più facilmente ad altri casi simili. Harry quindi potrebbe essere il prossimo da spogliare di ogni privilegio.

Certamente il Duca del Sussex non ha commesso nessun illecito e non si è compromesso con un criminale, ma le sue invettive contro la Corona e i membri della Famiglia Reale hanno gettato molto fango sulla Monarchia. E anche per colpa sua e di sua moglie, la reputazione del Sovrano e dei membri della Corte è stata intaccata, sebbene la maggior parte delle accuse di Harry si sono rivelate infondate.

