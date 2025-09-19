Re Carlo, Meghan Markle scatena un altro scontro imbarazzante con la Famiglia Reale

Meghan Markle condivide su Instagram una nuova foto mentre Trump è in Inghilterra. Re Carlo e il Palazzo si trovano in una situazione imbarazzante

Getty Images Kate Middleton, Camilla, Melania Trump e Tiffany, look a confronto al banchetto di Stato

Re Carlo si è trovato a fare i conti un’altra volta con Meghan Markle che dall’altra parte dell’oceano ha cercato di attrarre su di sé l’attenzione con un post su Instagram, mentre la Famiglia Reale britannica era impegnata ad accogliere Donald e Melania Trump.

Meghan Markle irrita Re Carlo

Ci eravamo illusi che finalmente Re Carlo e i Sussex avessero trovato la via della conciliazione dopo l’incontro tra il Sovrano e suo figlio. E invece no. Però, va detto che questa volta Harry non c’entra niente e soprattutto non si è lasciato coinvolgere dalla mogliettina.

Infatti, è proprio Meghan Markle ad aver irritato profondamente Carlo, pubblicando un post sul profilo Instagram della sua azienda, As Ever, che proprio poteva risparmiarsi.

Il post di per sé è del tutto innocente. Meghan ha condiviso una sua foto mentre si occupa del giardino. La Duchessa del Sussex indossa un abito lungo in cotone celeste, un cappello di paglia a tesa larga (come quelli che piacciono a Melania Trump perché nascondono il volto) ed è china a sistemare un vaso. Quindi non si vede la sua faccia. A commento della foto scrive: “Le stagioni cambiano, ma il giardino resta magico ✨🌼”.

Il post è fine a se stesso. Meghan non sta promuovendo nessuno dei suoi prodotti, non mostra nessuna novità o qualche dettaglio particolare della sua casa e del suo giardino, non sfoggia look eclatanti e non celebra alcuna ricorrenza, legata alla sua professione o alla famiglia. Insomma, non aveva nulla da comunicare. Quella foto e quel commento li avrebbe potuti pubblicare in qualsiasi momento e in qualsiasi giorno del mese di settembre. Ma è proprio questo il punto.

Re Carlo, l’affronto di Meghan Markle durante la visita di Trump

Lady Markle usa i social in modo strategico. Tutto quello che condivide è pianificato per convogliare uno specifico messaggio. Per questo, le sue pubblicazioni sono intervallate da un certo lasso di tempo, evitando di sovraccaricare il profilo e di dare il giusto spazio a ogni commento.

Allora che senso ha quella foto condivisa proprio ora? Il sospetto di molti è che Meghan abbia voluto attrarre l’attenzione, far parlare di sé mentre gli occhi di tutto il mondo sono puntati sul viaggio di Stato di Donald e Melania Trump in Inghilterra.

I media britannici da giorni non scrivono nulla su di lei e su Harry e così Lady Markle ha pensato di correre ai ripari, pubblicando un post su Instagram. Almeno qualcuno avrebbe parlato anche di lei.

Sui social si leggono commenti di questo tipo: “Non riusciva proprio a trattenersi. Doveva pubblicare qualcosa, qualsiasi cosa, oggi”. E un altro: “Possiamo concentrarci sulla famiglia reale, per favore?”; “Niente potrà mettere in ombra William e Catherine“.

Insomma, la foto condivisa da Meghan durante la visita di Trump e più precisamente in concomitanza con il banchetto di Stato dove Kate Middleton era fantastica è interpretata come il tentativo estremo di una persona gelosa di attrarre in qualche modo l’attenzione. E alla fine Meghan è riuscita nel suo intento, almeno un trafiletto su di lei è comparso nei tabloid britannici, con disappunto del Re.