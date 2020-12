La Regina rompe la tradizione dopo 33 anni: Natale al Castello di Windsor

editato in: da

Sarà un Natale diverso dagli altri: anche per la Royal Family che dopo tanti anni pare che dovrà cambiare le proprie tradizioni. Già da alcune settimane si parla di come verranno organizzate le festività, ma i piani iniziali e le supposizioni vedranno delle modifiche: infatti la Regina Elisabetta per la prima volta in 33 anni trascorrerà il Natale nel castello di Windsor.

“Dopo aver considerato tutti i consigli, la regina e il duca di Edimburgo hanno deciso che quest’anno trascorreranno il Natale a Windsor”, ha fatto sapere un portavoce di Buckingham Palace. L’annuncio è dei giorni scorsi e da questo si evince che la Royal Family non si incontrerà come di consueto a Sandringham per le feste. Annullato il viaggio sia per la Regina Elisabetta, 94 anni, che per il consorte il Principe Filippo, 99 anni, che rimarranno nel Castello di Windsor. Lo stesso luogo dove hanno trascorso anche parte della loro quarantena. E che in questi giorni è stato ulteriormente addobbato a festa con l’arrivo di uno splendido albero di Natale. Il bellissimo abete arriva come di consueto dal Windsor Great Park come da tradizione, pare infatti che questa sia un’usanza che si ripete a partire dalla Regina Vittoria.

È dal 1987 che la Regina Elisabetta passa il periodo delle festività a Sandrigram, quindi questa è una vera novità. E per lei è un periodo difficile, ha dovuto infatti dire addio a uno dei suoi tanto amati cagnolini Corgi: Vulcan.

Non si sa ancora chi trascorrerà il Natale con loro, infatti già da qualche tempo pare che gli altri membri della Royal Family rinunceranno a incontrarsi tutti insieme. Già da mesi si suppone che Harry e Meghan non saranno in Inghilterra per le feste, recentemente una fonte vicina alla coppia ha rivelato a People che sarebbero entusiasti di decorare la loro casa, del resto questo sarebbe il loro primo Natale nella nuova abitazione di famiglia. Ricongiungimento difficile anche per Kate e William che potrebbero trascorrere le giornate del Natale ad Anmer Hall.

Una fonte reale ha spiegato a People che la Regina e il Principe Filippo comprendono che la famiglia potrà avere esigenze diverse durante il periodo natalizio. La fonte ha anche spiegato che condividono la speranza di tutti, che la normalità torni nel 2021.