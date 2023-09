Harry in preda all’ansia e solo a Londra: il rimorso su Elisabetta II

Fonte: IPA Harry

Harry è tornato a Londra per presenziare al gala dei WellChild Awards che si è tenuto il 7 settembre. Sebbene il Principe si sia sforzato di apparire sorridente e tranquillo, agli esperti di linguaggio del corpo non è sfuggita la sua ansia interiore. E anche il messaggio per ricordare sua nonna, la Regina Elisabetta, scomparsa l’8 settembre 2022, contiene un chiaro rimpianto per tutto quello che è accaduto da quando ha lasciato la Famiglia Reale.

Harry solo e isolato a Londra

Harry quindi è tornato in Inghilterra, da solo. Meghan Markle non lo ha accompagnato, come invece fece lo scorso anno. L’ex attrice pare non abbia più intenzione di rimettere piede in Gran Bretagna e non perché teme di affrontare personalmente Carlo o Kate Middleton, ma perché ha paura di essere fischiata e criticata pubblicamente con grave danno alla sua immagine.

Così Harry si è trovato tutto solo ad affrontare un viaggio per niente facile e per una serie di motivi. In primo luogo, è evidente la freddezza con cui suo padre Carlo e suo fratello William hanno accolto la notizia del suo ritorno. Nessuno ha proposto un incontro con lui. Harry a Londra è completamente isolato e ignorato. Forse nemmeno i suoi amici di un tempo lo hanno abbandonato, in considerazione delle dichiarazioni che hanno rilasciato qualche tempo fa. La presenza di Meghan lo avrebbe rafforzato, ma Lady Markle ha preferito lasciarlo al suo destino. Lei ha chiuso con quel mondo e probabilmente anche col maritino che l’ha tanto delusa.

Fonte: IPA

Harry in ansia, parla l’esperta di linguaggio del corpo

Il disagio di Harry è apparso chiaro durante la serata di beneficenza a chi è abituato a leggere in semplici gesti i messaggi più reconditi. Così, l’esperta di linguaggio del corpo, Judi James, che ha analizzato il comportamento del secondogenito di Carlo ai WellChild Awards, ha mostrato come dietro al suo sorriso c’erano almeno due evidenti segnali “di ansia interiore”.

“Un’aggiustatina alla cravatta e un leggero sospiro: Harry si è lanciato nuovamente sul palco in Gran Bretagna”, commenta la James. E prosegue: “Camminare velocemente per esprimere il suo entusiasmo e scherzare con i suoi ospiti mentre stringeva loro la mano indicava quanto fosse ansioso di farsi coinvolgere”.

Fonte: IPA

Secondo l’esperta Harry avrebbe tradito la sua ansia interiore con dei gesti meccanici che fa sempre quando si trova a disagio. Perciò dietro al sorriso ostentato e alla sua voglia di contatto, di abbracci e strette di mano, era in tumulto. Lo sfregamento dello stomaco e giocare con le dita intrecciate hanno rivelato quanto fosse in ansia. Sono gesti, ha spiegato la James, che il Principe fa quando “si sente sotto pressione”.

Harry, il rimorso a un anno dalla morte di Elisabetta

Naturalmente Harry non poteva non ricordare la Regina Elisabetta a un anno dalla sua morte. Nel suo discorso ha detto: “Come sapete, non ho potuto presenziare alla premiazione l’anno scorso perché mia nonna è morta. Come probabilmente saprete, sarebbe stata la prima persona a insistere perché venissi ancora con tutti voi invece di andare da lei. Ed è proprio per questo che so che, esattamente un anno dopo, sta vegliando su tutti noi stasera, felici di stare insieme continuando mettere in evidenza una comunità così incredibile”.

Fonte: IPA

Il Principe ha insistito proprio sulla frase “Ci guarda tutti dall’alto”, un’affermazione che è quasi apparsa come un auto-rimprovero, dato che Elisabetta non avrebbe approvato il modo in cui lui ha accusato pubblicamente Carlo e William mettendo in piazza i problemi di famiglia.