Harry, il triste epilogo del suo viaggio in Inghilterra

Fonte: IPA Principi e Principesse cadetti che rischiano il destino di Harry

Un triste ritorno in Inghilterra, quello di Harry, che ha lasciato nuovamente il suo paese dopo aver reso omaggio alla Regina Elisabetta, venuta a mancare l’8 settembre 2022 quando ancora di trovava al Castello di Balmoral. Il secondogenito di Re Carlo si è recato sulla sua tomba per una visita a un anno dalla scomparsa, da solo e prima di volare in Germania per presenziare ai suoi Invictus Games. Senza la Famiglia, con la quale ha rotto i rapporti ormai da anni, ma anche senza la moglie Meghan Markle, rimasta negli Stati Uniti con i piccoli Archie Harrison e Lilibet Diana.

Harry da solo alla Cappella di San Giorgio

Il legame di Harry con la Regina è sempre stato fortissimo. Dopotutto, erano stati in tanti a individuarlo come suo preferito. L’aveva delusa, certo, ma l’ha amato fino all’ultimo dei suoi giorni. Lui c’era, nel giorno della sua morte, ma non è riuscito ad arrivare in tempo per salutarla da viva. L’ha raggiunta quando non c’era più niente da fare, accolto dalla Principessa Anna, per sussurrarle le ultime parole d’amore prima del suo ultimo viaggio lungo le strade di Londra.

A un anno dalla scomparsa della Sovrana, la cui mancanza si avverte in ogni movimento del Regno guidato da Re Carlo, Harry è tornato in Inghilterra e non ha potuto fare a meno di andare da lei, da sua nonna, per un omaggio che ha portato direttamente sul luogo in cui riposa. Nella Cappella di San Giorgio ci sono anche Giorgio VI, il padre della Regina, la Regina Madre Elisabetta, la sorella Margaret e il Principe Filippo di Edimburgo. I loro nomi sono apposti con lettere in ottone su lastre nere, come mostrato nelle foto condivise da Buckingham Palace dopo le esequie, insieme a diverse corone di fiori deposte in segno di ricordo.

Fonte: IPA

Il Principe Harry è stato fotografato all’uscita della Cappella, che ha visitato in abiti informali, prima di imbarcarsi verso Düsseldorf e partecipare agli Invictus Games, che lui stesso ha ideato. Il resto della Famiglia Reale si è invece divisa. Il Re e la Regina Camilla hanno infatti partecipato a una funzione privata in Crathie Kirk. William e Kate Middleton, il Principe e la Principessa del Galles, hanno invece visitato la Cattedrale di Saint-Davids per un breve servizio. La futura Regina ha omaggiato Elisabetta II con un mazzo di fiori a stelo lungo.

Il discorso di Harry ai WellChild Awards

“Come sapete, non ho potuto partecipare alla premiazione l’anno scorso perché mia nonna è morta”, ha detto Harry in occasione del suo speech ai WellChild Awards, “È stata la prima persona a insistere perché venissi da tutti voi, invece di andare da lei. Ed è proprio per questo che so, esattamente un anno dopo, che stasera ci sta guardando dall’alto, felice che stiamo insieme, continuando a illuminare una comunità così incredibile”.

Fonte: IPA

Il Principe Harry ha partecipato all’evento con grande entusiasmo all’evento di beneficenza pensato per i bambini gravemente malati e le loro famiglie, che ogni giorno lottano per garantire un futuro migliore ai loro figli. Il Duca di Sussex ha inoltre specificato che sua moglie, Meghan Markle, si è detta molto rammaricata per non aver partecipato.