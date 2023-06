Silvio Berlusconi, quando conquistò Silvia di Svezia e la Regina Elisabetta lo bacchettò

Fonte: IPA Silvio Berlusconi, tutte le donne della sua vita

Nella sua carriera politica Silvio Berlusconi ha avuto modo di conoscere diverse teste coronate, ma è nel 2009 che fa due incontri significativi, quello con la Regina Silvia di Svezia che ne rimane conquistata e quello con la Regina Elisabetta che lo redarguì per i suoi modi poco consoni.

Silvio Berlusconi conquista la Regina Silvia di Svezia

A marzo 2009 Silvia di Svezia e suo marito il Re Carl XVI Gustaf si recano in Italia per un viaggio di Stato, rispondendo a un invito dell’allora Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. L’agenda dei Reali nel Belpaese è fitta di impegni, malgrado siano pochi i giorni di soggiorno. Tra l’inaugurazione all’Istituto svedese a Roma per una nuova biblioteca, la visita all’Altare della Patria e la cena di gala al Quirinale, l’augusta coppia è invitata per colazione a Palazzo Madama da Silvio Berlusconi.

Fonte: Getty Images

La Regina Silvia si presenta all’appuntamento con il Cavaliere, che nel 2009 è Presidente del Consiglio, con un abito nero molto lineare, un cappello a tesa larga e una giacca fucsia per dare un tono di colore al look formale. Mentre una collana a tre fili di perle impreziosisce l’outfit. L’intesa tra Sua Maestà e Berlusconi sembra subito perfetta. Lui le fa da anfitrione con grandi sorrisi e inchini, le mostra dettagli artistici del Palazzo e del giardino. Lei sorride e non sembra solo per circostanza, anche se lo guarda di sottecchi quando sembra esagerare con le confidenze, al punto che viene immortalato in un gesto che appare una sorta di tentativo di abbraccio.

Silvio Berlusconi sgridato dalla Regina Elisabetta

Di ben altro tenore è l’accoglienza di Elisabetta II, anche lei scomparsa non molto tempo fa, lo scorso 8 settembre. Berlusconi, in qualità di Presidente del Consiglio, partecipa al G20 che nel 2009 si tiene a Londra. I leader dei Paesi si trovano a Buckigham Palace, ospiti di Sua Maestà. Il momento cruciale accade in occasione della “photo opportunity”. I Capi di Stato si mettono in posa circondando Elisabetta, seduta in prima fila. Una volta realizzata la foto, Berlusconi, posizionato dietro a Obama, cerca di attirare la sua attenzione gridando: “Mister Obama!”.

Fonte: Getty Images

La Regina, sempre attenta al protocollo e all’etichetta ed evidentemente molto infastidita da tale baccano, si volta, apre le braccia che le ricadono sui fianchi e gli chiede indispettita: “Ma perché deve urlare? Perché?”. Battuta che è stata registrata dai microfoni malgrado il rumore di fondo e che ha fatto il giro del mondo, allora come ora, oltre a suscitare l’ilarità dei presenti che hanno a stento trattenuto una risatina.

Fonte: Getty Images

Di certo Berlusconi ha però attirato le simpatie di di Carlo, che nel 2009 era ancora il Principe di Galles. Ci sono delle foto che immortalano il Cavaliere con l’attuale Re britannico mentre parlano fittamente e dietro di loro c’è una sorridente Camilla che ascolta e li guarda compiaciuti.