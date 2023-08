Quante volte abbiamo vissuto situazioni che ci hanno portato a provare imbarazzo, soggezione, vergogna? Parecchie, inutile negarlo. La figuraccia pubblica è un pericolo sempre in agguato che può portare a percepire un vero e proprio disagio, soprattutto quando è difficile spazzare via l'episodio incriminato con una sana e liberatoria risata. Ma il bello è che le gaffe non capitano solo a noi, comuni cittadini e cittadine, ma anche chi è di sangue blu non ne è immune! Insomma, sapere chedovrebbe farci sorridere e pensare che sì, non siamo mai soli. Come dimenticare il momento di massimo pathos dell' incoronazione di Re Carlo, avvenuta il 6 maggio 2023 , quando l'Arcivescovo di Canterbury ha appoggiato la corona sulla testa della Regina Camilla e questa... ha ondeggiato pericolosamente, in totale disequilibrio sul capo della regnante. Un momento subito superato con un sorriso appena accennato.