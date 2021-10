Pomelo: proprietà, benefici e come si mangia

Cos’è

Il pomelo (Citrus maxima) è un agrume coltivato in diverse zone del mondo per la vendita dei frutti, originario dei Paesi del Sud-Est asiatico dove è considerato un simbolo di ricchezza e fortuna. Sebbene il nome possa far pensare a un incrocio tra due diversi frutti, ad esempio tra un pompelmo e un melo, in realtà si tratta di una specie molto antica da cui sono stati creati attraverso innesti gli agrumi che consumiamo abitualmente, tra cui l’arancio. Il frutto del pomelo è leggermente più grande rispetto ad altri agrumi, ha una forma sferica appuntita all’apice che ricorda quella delle pere e una scorza spessa e dura. La buccia del pomelo può essere verde o gialla, mentre la polpa è giallastra o rosa, succosa, dal sapore che ricorda quello di arancio e pompelmo, ma decisamente dolce. È apprezzato, oltre che per il sapore, anche per il valore nutrizionale e per le sue proprietà benefiche. Il pomelo è infatti ricco di fibre, minerali, vitamine e sostanze antiossidanti che lo rendono un alimento ottimo sia per il gusto delizioso sia per i benefici sulla salute.

Proprietà

Il frutto del pomelo è poco calorico, ma altamente nutriente, poiché fornisce carboidrati, proteine, vitamine (soprattutto vitamina C) e minerali. Si tratta inoltre di una fonte di fibre e di sostanze dall’azione antiossidante. Di seguito, le proprietà attribuite al pomelo:

nutriente

saziante

antiossidante

antinfiammatorio

antibatterico

ipotensivo

ipocolesterolemizzante

Tali proprietà conferiscono al pomelo diversi benefici per la salute.

Benefici

Grazie alla presenza di fibre, il pomelo ha un ottimo potere saziante. Questo aspetto, unito allo scarso apporto in calorie, può portare benefici a chi segue una dieta ipocalorica per perdere peso, perché aiuta a combattere la sensazione di fame senza eccedere con le calorie. Le fibre poi sono molto importanti per combattere la stitichezza e per mantenere in equilibrio la flora batterica intestinale, con benefici per tutto l’organismo.

Il pomelo è ricco anche di sostanze dall’azione antinfiammatoria e antiossidante, tra cui vitamina c e flavonoidi, e dunque il suo consumo può contribuire a sostenere le difese immunitarie, combattere gli stati infiammatori anche cronici e a prevenire i danni provocati dai radicali liberi. Contrastando i radicali liberi, si contribuisce a prevenire l’invecchiamento: questo significa avere una pelle tonica e giovane più a lungo ma non solo. I radicali liberi infatti sono coinvolti nell’insorgenza di numerose malattie, tra cui patologie cardiovascolari, neurodegenerative e anche il cancro. Una dieta ricca di alimenti dall’azione antiossidante come il pomelo può quindi apportare benefici visibili alla pelle ma anche non visibili a tutti gli altri organi, tra cui cuore e cervello.

Per quanto riguarda il sistema cardiovascolare, i benefici del pomelo sono dati anche dalla capacità dei suoi composti di ridurre colesterolo, trigliceridi e pressione sanguigna, tre importanti fattori di rischio per le malattie cardiache. Consumare pomelo può inoltre aiutare a regolare l’equilibrio dei liquidi corporei e a combattere non solo la pressione alta ma anche la ritenzione idrica e la cellulite. Il pomelo apporta benefici anche per le persone diabetiche o a rischio di sviluppare questa malattia: le sostanze in esso contenuto sembrano infatti ridurre la formazione dei prodotti finali della glicazione avanzata (AGE), dovuti ad alti livelli di zucchero nel sangue.

Infine, la scorza di pomelo è ricca di olio essenziale dalle proprietà antibatteriche e antimicotiche, motivo per cui gli estratti di questo frutto vengono inseriti nelle formulazioni cosmetiche. Le proprietà antimicrobiche del pomelo possono infatti aiutare a combattere forfora, acne, foruncoli e dermatiti provocate dalla proliferazione di microorganismi patogeni. Attenzione però a non applicare prodotti contenenti pomelo prima di esporsi al sole; come per altri agrumi, anche i pomeli contengono furanocumarine, molecole che possono portare a scottature e macchie scure della pelle se la pelle viene raggiunta dai raggi solari.

Come si mangia

Il pomelo si trova in vendita fresco o essiccato e candito nei negozi di ortofrutta ben forniti, nei negozi specializzati in frutti esotici e in diversi supermercati. Nella versione essiccata, le fette di pomelo si consumano così come sono, come se fossero caramelle, oppure si possono utilizzare per preparare ricette dolci. Rispetto al pomelo fresco, quello essiccato contiene quantità superiori di zucchero e apporta più calorie, quindi è decisamente meglio optare per il pomelo fresco. Il pomelo fresco può essere mangiato come un qualsiasi altro frutto, da solo o in macedonia, oppure aggiunto alle insalate o usato in alternativa ad altri agrumi nelle ricette, ad esempio con il pesce. Il succo di pomelo è ottimo anche per preparare cocktail e bevande dissetanti dal sapore dolce e gradevole. Per mangiare il pomelo occorre eliminare la scorza spessa e dura, incidendola profondamente con un coltello su quattro lati per poi sbucciare il frutto. Come per tutti gli agrumi, la membrana bianca che divide gli spicchi dalla scorza viene eliminata poiché amara.