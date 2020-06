Perché è famoso Alessandro Basciano

editato in: da

Alessandro Basciano è il nuovo tentatore di Temptation Island: genovese e classe 1989, il bell’imprenditore è stato un corteggiatore di Uomini e Donne, dating show di successo di Maria De Filippi. In particolare, Alessandro ha corteggiato Giulia Quattrociocche, senza riuscire ad essere scelto, ma riuscendo a conquistare il cuore del pubblico e del parterre. Nonostante l’ospitalità non sia stata delle migliori per via dei molti dubbi sul suo reale interesse nei confronti della tronista, sono stati in molti a ricredersi.

Il suo percorso ha avuto degli evidenti ostacoli poiché Alessandro è molto legato a Clementina Deriu, sua ex con la quale ha avuto Nicolò, il loro bambino nato nel 2016. Nonostante ciò, il corteggiatore è riuscito a farsi posto tra i tanti personaggi televisivi e a conquistarsi la sua fetta di pubblico.

A tal proposito, su Instagram l’imprenditore è molto seguito e ha dimostrato di non essere solo una bella faccia: dalle automobili ai brand di lusso, Alessandro si è fatto strada come rivenditore e come testimonial per diverse aziende di successo.

Non si sa molto altro sulla sua vita privata, se non che ha un forte legame con la madre Giovanna e la sorella Giorgia Nicole, modella per il programma Ciao Darwin.

C’è, però, una novità: rivedremo presto Alessandro al programma Temptation Island, in partenza il 2 luglio 2020 su Canale 5. L’imprenditore tatuato è uno dei tentatori che metterà – forse – nuova carne al fuoco ai problemi delle coppie che parteciperanno.

La notizia è arrivata dal profilo ufficiale del reality, sconvolgendo molti dei seguaci dell’imprenditore, che non credevano che Alessandro fosse single: infatti, nei mesi scorsi sono circolate voci che hanno coinvolto Basciano e l’ex tentatrice di Temptation Island, Federica Mazza.

Si è vociferato, dunque, che i due si fossero frequentati, ma a quanto sembra il cuore di Alessandro è libero e pronto ad accogliere qualcuno di speciale.

Non ci resta che aspettare che inizi il programma condotto da Filippo Bisciglia, per commentare tutte le vicessitudini dei partecipanti e gli intrecci che si andranno a creare. Questa nuova edizione, inoltre, presenta anche una novità: per la primissima volta, personaggi celebri e volti comuni prenderanno parte insieme a questo format televisivo.